極小耳機肉眼難察　日警破獲中國作弊集團滲透多益考場

▲日本TOEIC考場再爆中國人大規模舞弊事件。（示意圖／pexels提供）

圖文／鏡週刊

日本TOEIC考場再爆組織性舞弊事件，1名中國籍、就讀京都大學研究所的27歲王立坤（音譯）因冒名頂替他人參加英語能力測驗，再度遭警方逮捕。警方並同步揭露其複雜作弊手法，涉及微型耳機、隱藏麥克風及中繼設備，懷疑是專業仲介組織操控整起作弊網絡。

綜合日媒報導，警視廳國際犯罪對策課調查，這起作弊行動使用了1款直徑僅3毫米、如米粒大小的金屬球型裝置，實為極小型耳機，可深藏於耳道中，從外部幾乎無法察覺。6月7日，在東京都一處TOEIC考場中，從10名中國籍考生身上發現這項裝備。

警方同時查扣了語音中繼器、吊墜型發射裝置及相關使用教學影片。據悉，影片內容說明了如何將耳機塞入耳中、如何與智慧型手機連線，推測是由中國作弊業者事前提供。這類耳機利用骨傳導原理接收聲音，需使用棒狀磁鐵才能取出，完全隱形於肉眼之外，增加了監考人員發現的難度。

警方指出，王嫌於今年3月1日在東京都練馬區的TOEIC考場內，以他人身份參加測驗，並疑似擔任「出題講解者」，負責將考題答案透過無線方式傳送給其他作弊考生。他在口罩內部藏有長約7公分的棒狀小型麥克風，配合隱藏式耳機進行遠端通訊。警方研判，他當時正在向其他安裝耳機的中國籍考生「實時餵題」。

王嫌至今已是第4次遭警方逮捕，涉嫌偽造與使用有印私文書。他目前拒絕說明案情，僅表示「我保持沉默」。警方進一步調查發現，在3月那場TOEIC考試中，共有14名中國籍考生與王嫌居住於同一處東京都中野區的公寓，年齡從10多歲至20多歲不等，懷疑他們皆參與相同作弊組織。

目前調查已指向一條由中國業者主導、專門招募作弊人員、提供裝備與技術支援的跨國作弊鏈，警方正持續追查背後組織的實際規模與運作方式。



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