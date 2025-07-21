深夜挖掘公園倒廢棄物！警攔查險遭衝撞　4嫌被逮搜出毒品

▲苗栗造橋鄉自然運動公園遭不肖份子挖掘傾倒廢棄物，警方攔截圍捕逮4嫌，法官裁定收押2嫌。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣造橋鄉朝陽村自然運動公園遭不肖份子惡意傾倒事業廢棄物，縱使官方使用水泥消波塊阻斷防汛道路，詎料不法份子昨（20日）竟出動怪手排除，肆意在運動公園的河川地大挖掘坑洞傾倒廢棄物時，警方先查獲砂石車、怪手駕駛和毒品，1輛砂石車聞訊逃竄時意圖衝撞警車，最後在國道3號新竹市香山交流道被警方攔截，偵訊後將4名嫌犯依違反廢棄物清理法等罪嫌移送，法官裁定2人羈押、2人交保。

竹南警分局今天表示，19日深夜22時許接獲民眾報案，指在造橋鄉台一線、台十三甲線交接的德照橋下，發現有多部可疑車輛徘徊，指派便服警員巡邏發現可疑車輛後立即規劃警力部署。

警方說，今天凌晨2時許在造橋鄉朝陽村自然運動公園，發現原本在防汛道路阻絕不肖份子的消波塊被硬生生撤走，往內察看查獲31歲陳姓砂石車駕駛、簡姓助手（44歲）與49歲張姓挖土機駕駛，在公園的河川地挖掘一個大坑洞傾倒事業廢棄物，並在陳男車上查獲安非他命毒品；經環保局稽查人員初步鑑定，現場棄置為事業廢棄物約4至5噸，依違反《廢棄物清理法》第46條法辦。

警方指出，圍捕過程中發現另1輛砂石車加速逃逸，一路沿著國道3號往北逃竄，巡邏警車追趕時，砂石車最後下新竹香山交流道時，一度企圖衝撞警車，幸好警方未被撞上、及時攔截，逮捕廖姓（43歲）砂石車駕駛，車內並查獲偽造車牌、毒品殘渣與吸食器等證物。

警方說，本案共查扣2部涉案砂石車、1部挖土機與無線電等設備，全案依違反廢棄物清理法、公共危險和毒品等罪嫌移送偵辦，陳男、張男涉案情節重大有串證之虞，向法官申請羈押獲准，廖姓駕駛10萬交保、簡姓助手5萬交保。經追查該集團涉及竹南鎮境內多起傾倒廢棄物案件，廢棄物主要來自新北市，全案報請苗栗地檢察署指揮偵辦並持續追查廢棄物來源。