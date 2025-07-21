教育部清查台師大抽血案「回溯2019年前」　下午開跨部會議討論

▲教育部將追查周台英過去的研究計畫。（圖／記者許敏溶攝）



生活中心／台北報導

台師大女足隊教練周台英遭控以扣學分威脅選手配合研究抽血，還涉及非醫事人員抽血。教育部表示，今天下午將邀國科會和衛福部開會，全面清查此案教師涉及的研究計畫，釐清是否曾獲體育署補助相關研究，並討論是否撤銷周台英的教練證。

教育部次長朱俊彰今天接受媒體聯訪時表示，針對台師大女足隊抽血爭議，教育部已邀集國科會、衛福部與部內相關單位組成專案小組，並於今下午召開會議，聚焦四大面向，包含研究倫理、學生輔導、教練資格及校內責任追究。

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朱俊彰說，關於研究倫理的部分，針對涉及此案的台師大教師周台英及陳忠慶，將全面清查過去涉及國科會、教育部或個人的研究計畫，包含108年前、抽血案開始前的計畫也會清查。

朱俊彰說，學生部分將與衛福部討論如何入校協助，提供相關學習輔導支持，也會檢視學校的輔導機制，預計本周到校了解；針對學校這次處理的狀況，也會請人事處共同討論，是否追究校內相關責任。至於周台英的教練證，朱俊彰表示，教育部將邀體育署討論是否撤銷。

朱俊彰並指出，會議也會釐清是否涉及運動產業發展基金經費使用問題，並檢視體育署過去補助研究或檢測的合規性，若涉及研究倫理、人體實驗，將一併要求體育署提供相關資料並進行討論。