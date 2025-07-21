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爸爸還在用十年前的刮鬍刀？父親節送他最好的「百靈9系PRO旗艦電鬍刀禮盒」找回帥氣超有面子

▲▼百靈,父親節,刮鬍刀,9系PRO旗艦電鬍刀,禮盒,充電。（圖／業者提供）

▲送爸爸「9系PRO旗艦電動刮鬍刀禮盒」貼心好禮，從每天的刮鬍開始體面起來！

消費中心／綜合報導

你的爸爸還在用十年前的刮鬍刀嗎？父親節就是要送一份他平常捨不得換、實用又有面子的禮物！每年父親節，大家總是在皮帶、皮夾、領帶之間打轉，不妨換個選擇，把爸爸每天都會用到的刮鬍刀升級到頂級規格，讓他從早到晚都能保持俐落帥氣、想到你滿滿的貼心。今年百靈推出的父親節限定「9系PRO旗艦電動刮鬍刀禮盒」，外型質感滿分、刮得乾淨又舒服，是送進爸爸心坎裡的體面好禮。

百年工藝質感滿滿　德國製造、全金屬設計體面又耐看

百靈來自1921年的德國，擁有百年工藝與技術，這次推出的父親節限定9系PRO旗艦禮盒，全機德國原廠製造，金屬機身俐落沉穩，手感紮實，每一個細節都展現出成熟男人的品味。禮盒中還搭配旅行專用充電盒，無論爸爸是在家還是出差旅行，都能保持帥氣俐落的儀容，送出手就是一份超有面子的高級禮物。

▲▼百靈,父親節,刮鬍刀,9系PRO旗艦電鬍刀,禮盒,充電。（圖／業者提供）

▲▼德國百年工藝加上全金屬設計，盡顯男人品味。

▲▼百靈,父親節,刮鬍刀,9系PRO旗艦電鬍刀,禮盒,充電。（圖／業者提供）

刮得更乾淨！四刀頭＋德式精工刀網徹底擺脫小黑點

男生最怕電動刮鬍刀刮不乾淨，留下一堆小黑點或雜亂的鬍渣。百靈9系PRO搭載往復式四刀頭設計，先理順雜亂鬍子，再修剪乾淨；58微米超薄德式精工刀網貼合肌膚，深入刮淨皮膚下的鬍渣，連人中、下巴這些死角也能剃得徹底，毫不費力。加上頂級馬達每秒35,000次交叉修剪、諧振音波科技震出深層鬍渣，真正做到又快又乾淨！

▲▼百靈,父親節,刮鬍刀,9系PRO旗艦電鬍刀,禮盒,充電。（圖／業者提供）

▲德式精工四刀頭，刮得更乾淨、更俐落。

刮得更舒適！AI智能感應＋音波科技呵護肌膚不紅腫

用電動刮鬍刀最怕刮完臉紅紅、刺痛感難受。百靈9系PRO貼心搭載AI智能感應科技，自動偵測鬍子濃密度、調整刀頭動力，讓每次刮鬍力道剛剛好。獨有的音波震動科技能減少10%肌膚摩擦，刀頭刮過肌膚時更溫和，就算皮膚敏感也能享受滑順不刺激的刮鬍體驗。

▲▼百靈,父親節,刮鬍刀,9系PRO旗艦電鬍刀,禮盒,充電。（圖／業者提供）

▲深入刮淨肌膚下的每一根鬍渣，但力道卻剛剛好。

▲▼百靈,父親節,刮鬍刀,9系PRO旗艦電鬍刀,禮盒,充電。（圖／業者提供）

▲靈動刀頭，貼合臉部死角，下巴、人中都可以輕鬆刮淨。

六合一智慧清潔座更進化　維持刀頭潔淨如新呵護肌膚

每天早上趕上班急匆匆，刮鬍像戰鬥，不少人用完電動刮鬍刀後，最擔心的就是清潔不夠，刀頭上殘留的鬍渣、皮脂，甚至潮濕環境容易滋生細菌，不僅有異味，還可能刺激皮膚、引發紅腫或毛囊炎，百靈這次貼心升級的六合一智慧清潔充電座，一次解決所有困擾。

不僅能充電、潤滑、保養，還能做到高達99%的除菌效果，讓每次刮鬍都像用全新刀頭般乾淨衛生。操作更是簡單，刮完鬍子只要把刀頭插進去，一鍵啟動就能完成全套程序，不必額外拆卸、沖洗。專屬的清潔液還帶有清新香氣，能中和異味、同時潤滑刀片，避免刀網生鏽、延長使用壽命。對於臉部容易冒痘或對衛生敏感的男性來說，長期維持刀頭的潔淨狀態，不只保護肌膚，也確保每次刮鬍都順暢俐落，送給爸爸或老公9系PRO電動刮鬍刀，絕對能讓他心裡暖暖的，每天用都有被愛著的感覺。

▲▼百靈,父親節,刮鬍刀,9系PRO旗艦電鬍刀,禮盒,充電。（圖／業者提供）

▲六合一智慧清潔座，99%除菌，每次使用都像新的一樣。

出差也不怕沒電　旅行也能天天享受清爽自在狀態

出差或旅行，最擔心的就是電動刮鬍刀沒電，無法顧及自身儀容，百靈貼心搭配的充電旅行盒，能提升50%續航力，充飽電後最長可用6週，無論工作還是度假，帶著9系PRO電動刮鬍刀無論走到哪，都能保持清爽乾淨的最佳狀態。

▲▼百靈,父親節,刮鬍刀,9系PRO旗艦電鬍刀,禮盒,充電。（圖／業者提供）

▲百靈專屬旅行充電盒讓爸爸從早到晚散發自信光彩。

父親節優惠開跑　錯過再等一年

刮鬍子不只是刮得更乾淨，更是一種享受。今年父親節就選擇這份最頂級的禮物送給最愛的老爸、老公吧！百靈9系列PRO頂級旗艦電動刮鬍刀現正於Momo及各大百貨祭出年度超低價，現省12,400元，還可登錄加送萬元好禮，包括Crash Baggage登機箱、medisana MC815按摩椅墊，錯過再等一年！

▲▼百靈,父親節,刮鬍刀,9系PRO旗艦電鬍刀,禮盒,充電。（圖／業者提供）

▲百靈9系PRO父親節限定禮盒，精美大器的外觀搭配頂級刮鬍刀本體，實用又有面子，完美體現對爸爸滿滿的心意。

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