有溫度的告白　洪易+霧峰農會合推「勇者父親」初霧燒酎

▲▼洪易（右）和霧峰農會總幹事黃景建合推「勇者父親」初霧燒酎，迎接父親節的到來。（圖／霧峰農會提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

88父親節即將到來，台中市霧峰區農會酒莊首度跨足藝術設計，今（20）天攜手台灣當代藝術大師洪易，推出限量聯名酒款「勇者・父親」，為父愛獻上一份最有溫度的告白，一瓶最有故事的酒，這是一場融合農業、藝術與文化的六級化實踐，也是農會品牌跨界創新的重要里程碑。

「勇者・父親」由洪易操刀瓶身設計，以其標誌性的符號語言與色彩，描繪父親「沉默但堅定」的勇者形象。瓶身設計搶眼，酒名更暖心，讓酒不只是飲品，更是一件傳遞情感的藝術收藏。

霧峰區農會總幹事黃景建表示，農業要真正走進每個人的生活，不只靠產品，更要有故事、有情感、有美感。「勇者・父親」正是農會用土地、工藝與情意共同釀出的誠摯獻禮。

酒瓶外觀設計不但有看頭，內容更有料，選用的酒品就是農會酒莊代表作「初霧燒酎」，以在地霧峰香米釀製，酒體醇厚辛香氣息，入口層次細膩、尾韻優雅，曾榮獲德國國際烈酒評鑑金質獎、布魯塞爾世界酒類評鑑金質獎、舊金山世界烈酒大賽雙金獎，及法國國際酒類評鑑特級金質獎，是台灣在地釀酒文化的重要代表。

出席這場聯合力作記者會，包括農業部農村發展及水土保持署台中分署長陳榮俊、台中市農業局副局長蔡勇勝、以及交通部參山國家風景區管理處副處長廖錫標等人。

陳榮俊表示，這瓶酒，是農村產業轉型的具體成果，也是一種文化與農業對話的開始；蔡勇勝說，霧峰農會酒莊是台中市推動農業加值化與六級產業化的示範標竿。這次透過與藝術合作，展現地方農業品牌深厚的文化力與創新力。

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