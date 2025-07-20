網購「日本限定吉依卡娃」是騙局！74人受害　23歲女落網

▲副分局長張國益（右）分享網購詐騙案，有人匯錢購買日本吉依卡娃，結果拿不到公仔。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

新北市23歲黃姓女子在網路成立「吉依卡娃台灣交流社」代購群組，以日本限定公仔引誘全台粉絲加入，不少人搶購匯款後，黃女再以「日本廠商延遲出貨」等理由推託，最後神隱，至少74人受害，損失金額數十萬元，網友們氣憤PO文，苦等3個月拿不到貨才驚覺受騙，大家還成立受害者互助會，爭取應有權益。

隨著網路購物盛行，詐騙手法跟著不斷翻新，台中市警察局第四分局副分局長張國益日前受訪，透過廣播電台分享兩起網購詐騙案，最狡猾的陷阱之一就是「三方詐騙」。這種詐騙讓買家和賣家雙雙中招，不僅錢貨兩失，甚至還可能被牽連成為詐欺共犯。

張國益表示，過去曾偵辦楊姓男子利用假帳號「自導自演」，用「買空賣空」的手法，騙取賣家的手機及買家的款項，短短時間就得手50多次，每次獲利從數千元至數萬元不等。

另一起則是「日本限定吉依卡娃公仔」，黃女在臉書成立台灣交流社，吸引不少粉絲搶購匯款，她收到錢後再以「日本廠商延遲出貨」等理由推託，神隱不回訊息，由於交易全程私訊進行，受害者求助無門。

網友氣憤PO文，苦等3個月，驚覺代購主是詐騙，不退錢，不給貨，私訊也不回，大家還成立受害者互助會，爭取權益 ，最後報警處理。警方近日將黃女查緝到案，並依詐欺罪嫌移送法辦。

警方再次提醒民眾，若要避免落入網購陷阱，務必選擇具認證、第三方支付的交易平台，切勿因貪圖便宜而私下交易；同時，也不要在公開平台或私訊中隨意透露個人帳戶資訊，一旦接獲自稱官方或銀行的可疑來電應立即掛斷，並撥打165反詐騙專線查證，以免誤入詐騙圈套，不僅損失金錢還求償無門。