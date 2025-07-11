大包垃圾掉地...特斯拉撞上後車牌竟消失　警鷹眼揪出「凶手」

▲▼特斯拉撞飛垃圾袋後，車牌竟然憑空消失。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市25歲陳姓男子日前凌晨開著特斯拉，撞上前方掉落在路面的一大包垃圾，裡面全是重量輕的回收紙類，紙類散落整條道路，陳男下車查看，卻發現車頭前的牌照不見了，他遍尋不著只好報警，警方根據附近唯一一支監視器追查，雖然還是找不到車牌，但揪出肇事的自小貨車45歲連姓車主，最高恐挨罰21000元。

陳男開車行經環中路準備返家，由於路段昏暗能見度不佳，當發現前方有一包巨大垃圾袋時，反應不及直接撞上，造成垃圾四散，自己險些失控衝出車道，事後緊急停車查看，雖然沒有車損，但車牌竟然離奇不見了。

台中市警察局第四分局交通分隊警員謝時雨獲報後，調閱路口監視器，反覆觀察比對篩選該時段車流動態，終於發現1輛凌晨2時許經過的小貨車，車斗上堆滿廢棄物，且未使用帆布固定，認定小貨車為肇事元凶，立即通知連姓駕駛到案說明。

連男坦承車上載運大都是紙類，加上風勢強勁，才會讓垃圾袋飛落而不自覺，員警依道路交通管理處罰條例第30條第一項第2款「車輛載運貨物若未妥善覆蓋，導致滲漏、飛散、脫落、掉落或產生惡臭，可處3000元至18000元罰鍰」，並依第62條第一項第1款「若掉落物未及時清除，造成交通事故，即使無人受傷僅財損，可處1000元至3000元罰鍰」開單告發。