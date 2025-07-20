高雄輪船傳霸凌　派身障員工推鐵柵欄

▲高雄市輪船公司旗津站的入口用鐵柵欄管制進出，該公司工會人員指出，該鐵門很重，一般人要推動也有難度。（圖／民眾提供）

圖文／CTWANT

近來職場霸凌問題受到社會重視，立法院在朝野一致支持下，在6月三讀修正通過《公務人員保障法》部分條文，明確定義職場霸凌，完善申訴處理機制、追究霸凌者的行政責任，更明定主管若霸凌下屬，最高罰新台幣100萬元。不過，CTWant接獲投訴，高雄市政府所屬的高雄市輪船竟發生霸凌身障員工情事，不僅調派患小兒麻痺而行動不便的員工推鐵門，總經理李虎辰還因此在會議中指該身障員工「來混日子」。

高雄市輪船公司為高雄市政府轄下公營企業，原隸屬市府車船管理處，在2005年改制為市府旗下公營事業，負責高雄市所有公共渡輪、觀光遊輪的業務，目前該公司董事長由市府交通局長張淑娟兼任。由於該公司為公營事業，比一般民營企業1%的身心障礙者定額進用標準更高，依《身心障礙者權益保障法》第38條規定，須雇用3%的身心障礙者，也就是說，有百餘位員工的輪船公司依法須雇用3名以上身心障礙者。

▲患有小兒麻痺的歐小姐說，高雄市輪船公司收票員是她人生第一份正職工作，她很珍惜，也很怕遭到秋後算帳被解職。（圖／CTWANT提供）

59歲的歐小姐罹患小兒麻痺，右腿無法出力。她在去年11月透過社福團體媒介，應徵高雄市輪船公司收票人員，同時負責計算登船人數，以掌握安全乘載上限，雖然工作時必須站立，但在沒有旅客或船隻離港後，就可以坐下休息，對於行動不便的她來說仍可勝任，也順利通過考核，在今年1月成為公司正式員工。

不過，今年5月25日，歐小姐收到指示，要求她從原本工作的鼓山輪渡站，輪調到旗津渡輪站。但是，旗津站的出入口設有鐵製柵欄，收票人員必須在旅客上下船作業結束前後，以人力推動方式橫向開、關柵門，而這扇配備金屬滾輪的鐵柵欄非常重，一般人推動已相當吃力，枉論身障者。她說，「我腳不方便，手又沒力，我怕我做不來呀。」歐小姐向上反映沒有結果，她只好尋求輪船公司工會協助，直接向董事長張淑娟反映後，才取消這項命令。

「我好擔心，很怕會沒有工作。」歐小姐說，因為身體有障礙，加上家境不好，又沒唸過什麼書，過去只做過產品包裝等臨時工，輪船公司是她人生第一份正職工作，她很珍惜，也願意接受公司其它的調派，但真的沒辦法依指示到旗津站上班。歐小姐憂心地說，當初公司是以「精簡人力、活化現有人員」的名義，要求她輪調到旗津站，公司收回調派指令後，李虎辰還在會議中批評她「什麼都不會，就是來混日子的」，她很擔心未來公司會因而認定她不適任，將她解聘。

▲高雄市輪船公司為市府公營事業，負責高雄市所有公共渡輪、觀光遊輪業務。圖為該公司去年推出「名偵探柯南」聯名海上巴士，營運首週就有近5000人次搭乘。（圖／翻攝自輪船股份有限公司臉書）

三山脊損重建協會總幹事楊德明認為，讓身障者、尤其是腿部不方便的身障者以人力推動大型鐵門，不僅無法有效完成工，甚至可能跌倒受傷；而且因為渡輪碼頭會有機車密集出入，出入管制人員必須迅速移動，讓身障人士從事該項工作將會有危險性。他建議，這樣的工作場域可以申請「職務再設計」，以旗津渡輪站為例，應考慮設置搖控的電動門，以方便身障員工作業。

高雄市輪船公司總經理李虎辰表示，這是一場誤會，甚至是子虛烏有、斷章取義的指控，對於調派身障員工推鐵門一事，他解釋說，公司共有3名身障人士的員額，曾考慮讓歐小姐與其他身障員工一樣輪派工作，但僅在研議階段，經她表達意見後已不再議。他說，檢討這個事件，是溝通上的不足所造成，原本類似的調動考慮，應該是由幹部通知並詢問員工意見，不應由排班人員傳話，至致產生不必要的誤會。

李虎辰說，他並沒有、也不會對身障人士有歧視、霸凌的言行，當時的講話是指出，有其它員工質疑歐小姐的行為被認為「混日子」，卻遭曲解是他指控員工打混，網路上也出現匿名文章指控他。李說，自己出身軍旅，對於「符合規定」的要求比較高，上任後有意改正輪船公司過去所有的「慣例」，或許引發基層的反彈，自己才會被針對。他說，未來會多一點溝通，逐步把公司營運導向正軌。

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