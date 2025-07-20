櫃姐拚24年「退休金0元」怒告女裝公司！法院出手幫討回209萬

▲櫃姐打贏退休金官司，法院判女裝公司全數給付。（示意圖／翻攝pakutaso）

記者閔文昱／綜合報導

在勞工權益受損時，法院再度為「小蝦米」撐腰！於新光三越站前店5樓擔任黛安娜女裝櫃姐長達24年7個月的吳姓女子，退休後卻遭公司拒發任何退休金與特休補償，她因此提告請求給付209萬餘元。台北地院勞動法庭審理後，認定雙方屬勞雇關係，判決公司應全數支付。全案仍可上訴。

根據判決書，黛安娜公司主張，吳女自2001年起即不再是員工，並與公司簽訂「承攬契約」，轉至職業工會加保，因此無須支付退休金或特休補償。然而，法院審酌多項證據，包括薪資表、識別證、業績競賽資料、內部群組工作指示、以及與公司聚餐照片等，認定吳女在實質上仍受公司指揮管理，工作內容符合勞動契約特性。

判決指出，雖然吳女名義上為承攬人，但實際仍接受公司工作安排、配戴公司識別證，並獲得每月固定底薪與獎金，無須自負營業風險。法官強調，不能因公司未依法為其投保勞保、或簽署表面上的「承攬契約」，就抹煞其真實的勞雇關係。

法院依據《勞基法》計算，認定吳女退休前六個月的平均工資為4萬7090元，舊制退休金基數40個月，共計應給付退休金188萬3600元；另外，未休的165天特休假也應補發工資21萬4771元，合計209萬8371元，判決並要求公司支付自2024年9月11日起的5%年利息，並准許假執行。

此外，新光三越也向法院說明，其百貨專櫃人員由設櫃廠商聘用與管理，與百貨公司本身無雇傭關係，確認吳女係黛安娜公司所指派，此一說法更強化法院對雙方存在勞雇關係的認定。為此，法院也明言，公司不得以未投保或合約文字掩蓋事實上的勞雇關係，並強調即便部分從屬性成立，也應認定為勞動契約。