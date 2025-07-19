渣男狂追女業務傳「把妳當老婆」百則訊息　遭拒竟嗆：北港香爐

▲男子狂追女業務猛傳示愛訊息遭拒，竟嗆「北港香爐眾人插」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名賣海鮮的郭姓男子玩網路遊戲認識一名正妹保險員小愛（化名）後，瘋狂追求，有時一天就傳了破百則「我就是把你當老婆看」之類的噁心訊息騷擾，小愛不堪其擾選擇遠離，不料郭男竟惱羞成怒的傳「北港香爐眾人插」訊息嗆聲，小愛決定不忍提告，法院審理後，依違反跟騷法判郭男徒刑4月，得易科罰金。

判決指出，2021年7月間郭男在網路遊戲認識小愛後展開熱烈追求，但女方打槍「我不會答應你，因為你不是我喜歡的那型」，但他卻從2021年12月開始天天傳訊肉麻訊息「我就是把你當老婆看，我就是把你當我最親的人在看」、「我對你是真心的」、等，甚至一天狂轟上百則，讓小愛幾乎崩潰。

郭男見訊息轟炸沒有成效，而且從小愛的社群還發現有其他異性對小愛獻殷勤，居然就惱羞成怒的嗆「我看你在外面討客兄」、「北港香爐眾人插，只有有鳥就可插」、「酒店哪個女人也比你好100倍」，讓小愛氣得提告。

法院審理時，郭男仍大言不慚辯稱「我是要討債啦！她欠錢不還！」但法官一看LINE對話紀錄，根本滿滿都是噁心告白，哪來的討債？當場打臉他的鬼話。

橋頭地院一審時，法官認為郭男死纏爛打的行為已觸犯《跟蹤騷擾防制法》，判他4個月徒刑，得易科罰金，全案上訴後，高分院維持原判，全案定讞。