親邀童子賢任重啟核三公投正方代表　黃國昌：他沒猶豫馬上答應

▲和碩科技董事長童子賢今年3月曾應邀出席民眾黨「台灣AI產業與能源政策的挑戰與展望」論壇。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨推動核三重啟公投，將在8月23日投票。中選會預計舉辦5場電視發表會或辯論會，而民眾黨也證實，找來與總統賴清德關係匪淺的和碩董事長童子賢擔任正方辯論代表。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌今（19日）說，他親自邀請童，「童董事長猶豫都沒猶豫，馬上就欣然答應」，相信是為了台灣這塊土地的發展與下一代共同努力。

黃國昌今上午赴台中合體國民黨立委羅廷瑋進行掃街，會前受訪被問到邀請童子賢擔任核三重啟公投正方辯論代表一事時說，童子賢董事長是他長期以來認識且非常敬重的長輩，民眾黨國家治理學院今年也特別邀請童董事長發表重要演說，談論台灣的科技發展、AI發展以及能源政策。

黃國昌表示，相信童子賢董事長是台灣社會共同的資產，雖然擔任民進黨智庫的副董事長，雖然也獲賴清德總統邀請在總統府擔任委員會重要成員，但童子賢董事長本來就是「敢講話、講真話」，非常有社會企業責任的企業家。

黃國昌說，這次民眾黨推動重啟核三公投時候，他親自邀請童董事長能夠來擔任重啟核三公投發表會的最後一棒，「童董事長猶豫都沒猶豫，馬上就欣然答應」。黃表示，相信在台灣這塊土地上，大家不分黨派共同為了這塊土地的永續發展與台灣的下一代，才是最重要的。

羅廷瑋說，723晚上開始反罷免的宣講，也要穿插重啟核三相關的宣導，「在這一刻，我們一定跟民眾黨站在一起，支持重啟核三的公投」。他還表示，罷免結束後的727開始，他將全力投入公投相關的志工，「不管我身份如何，一定為國人努力」。