突被叫去小房間「科技業男被資遣」　網愣見資產：贏很多人了

▲原PO突然被裁員，所幸身上還存有800萬股票。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

在科技業打拚多年，一名男網友卻傻眼直呼，某天突然被叫進小房間，被通知公司營運不佳，因此他被列入資遣名單之中。儘管原PO手上持有約800萬的股票，勉強可以支撐生活一陣子，但他依舊不安坦言，「對於未來很迷惘。」文章引發熱議，「根本不缺錢啊！出國玩一趟再去找工作吧！」

一名34歲男網友在Dcard表示，這次資遣來得毫無預警，「好好的下午突然被叫去小房間」，公司通知因營運不佳、人力過剩，因此需要進行人力縮編，而原PO就在這波資遣名單之中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對這突如其來的噩耗，原PO腦袋一片空白，所幸他自認物慾很低，加上還有800萬左右的股票資產，但也感嘆「賣一賣還可以擋一陣子...但真的對於未來很迷惘。」

留言區不少網友鼓勵他「你才30多歲，還是科技業背景，我這種快50歲又被老同事搞走、小孩正要上國中的文組大叔才叫絕望」、「有給資遣費的公司已經很不錯了」、「有800萬的股票資金，至少不用負擔房貸和車貸，你已經贏很多人了」、「你才34歲而已，感覺很好找下一個科技業啊」、「根本不缺錢啊！有房貸車貸嗎？出國玩一趟再去找工作吧」。

原PO也在留言區回應，目前身上只剩下90多萬的信貸，其他貸款都繳清了。