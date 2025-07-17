接手額外1工作「他驚見隱形福利」　一票人挺：給你賺

▲原PO接手負責訂飲料。（示意圖／記者曾筠淇攝）



網搜小組／劉維榛報導

訂飲料就是上班族最簡單的小確幸！一名網友直呼，他接任訂飲料的窗口工作，意外發現每次一整大單有50至60元折扣，而上一位負責人都沒說起此事，因此令原PO好奇，是否要退給大家5元呢？文章引發熱議，多數人認為，「給你賺啊！這是一種隱形的規定」、「這是幫大家訂、主揪的福利」。

一名網友在Threads表示，最近接手辦公室訂飲料的位子，訂了幾次下來，讓他感到驚訝的是「原來滿杯都有折扣」，也就是說，每次一整大單都可折50至60元左右。

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而上一位負責人完全沒提到這個好康，而且也運作好幾年了。對此，原PO詢問大家看法，「你是幫大家訂的那位，會退給大家嗎？比如說一個人退5元之類的？」

文章引發網友討論，「我職場有公基金，會放進去裡面」、「會退喔，折扣一個人扣2、3元也都會告知大家」、「我同事們都是精算師，每次拿完飲料要繳錢都會告知折扣多少」、「累積專屬飲料的公基金，累積到一個程度，大家喝一次免費的」。

但更多人認為，這是個隱形小福利，「有人起頭當訂飲料的人，我就滿心感謝了，他還要去拿飲料、發飲料、收錢，我每天上班看到他有班，我心情都很好，哪還跟他計較折扣」、「通常負責訂東西的人很累，而且這也是工作之外額外的事務，是我就會讓幫忙訂飲料的人拿這筆小費」、「當然不用，這是幫大家訂、主揪的福利」、「有多送一杯或者折扣，我們都給負責訂飲料的人」、「給你賺啊！這是一種隱形的規定」、「幫忙訂飲料很辛苦，甚至很多時候有人忘記給錢就虧了，所以我覺得折扣給訂飲料的人很合理，就算訂飲料的人退費我也不會收」。

一名過來人分享，他學生時期就靠幫訂便當、買飲料來賺錢，甚至跟商家拉優惠，「我都很大方的說有折扣，然後我會賺這個錢」，主要他的服務夠好，會記得誰喝什麼糖冰，便當不要什麼菜、誰的麵不要蔥不要香菜不要蘿蔔，還會把飲料、便當整組放到座位上，也會提供餐具，「 所以大家也都默默的讓我賺這個錢」。