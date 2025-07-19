日美女會計師選東京議員　「花不到1700元」擊敗對手

▲佐藤沙織里。（圖／翻攝X／@satosaori46，下同）

記者葉國吏／綜合報導

日本東京都千代田區唯一一席都議會選舉，無黨籍候選人佐藤沙織里以僅8458日圓（約新台幣1674元）的競選經費，順利當選東京都議員。她的極簡選戰不僅刷新了低成本競選的紀錄，也引發外界熱議。

根據外媒報導，佐藤沙織里擁有會計師及稅務師背景，長期關注稅制改革與移民政策。她於2023年創立「減稅黨」，主張減稅、提升民眾實質收入，並訴求限制外籍人士免稅制度及加強非法移民管理。

佐藤沙織里在完全沒有政黨支持的情況下，未設競選辦公室、沒有宣傳車、看板等宣傳品，也沒有任何拜票活動。她的支出僅包括影印費、大聲公電池和雨衣，堪稱「史上最樸素」選戰。