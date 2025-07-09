小7統一布丁冰沙新上市　全家攜手金酒推「高粱香檸凍美式」

▲7-ELEVEN推出新品「統一布丁冰沙」。（圖／業者提供）



生活中心／台北報導

7-ELEVEN今天（9日）推出新品「統一布丁冰沙」，以經典的統一布丁作為冰沙基底風味，上方再放入一整顆統一布丁，搭配主題設計杯，營造豐富視覺感，單杯嚐鮮價75元。全家便利商店則與金門酒廠跨界合作，推出「金門高粱香檸凍美式」，打造層次豐富、風味獨特的酒感系飲品，售價80元，7月9日至22日會員價69元。

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7-ELEVEN自7月9日起集結CITY CAFE、CITY TEA與雪淋霜、思樂冰推出一系列清涼冰飲品，CITY TEA冰菓室系列再推新品「統一布丁冰沙」，布丁香氣濃郁，口感綿密滑順，7月9日至22日享單杯嚐鮮價75元（原價85元）。

此外，自7月9日起購買獨家人氣飲品「雪碧清爽檸檬風味思樂冰」，只要加10元就能獲得統一布丁、珍珠、水蜜桃爆爆珠，自己加料創造多重喝法。

7-ELEVEN今天起也陸續於限定門市推出令人驚艷的「甜鹽蜜語牛奶霜淇淋」，嚴選泰國清邁龍眼蜜，加入微量海鹽巧妙提味，融合濃醇瑞穗鮮乳製成，完全不添加人工蜂蜜香料，7月9日至8月5日期間每周五六日全口味憑icash 2.0或icash Pay支付享第二件半價。

▲全家便利商店攜手金門酒廠打造酒香系限定新品 。（圖／業者提供）



全家便利商店則攜手「金門酒廠」打造酒香系限定新品，首波主打金門高粱香檸凍美式、SOHOT炎選酒香串燒系列等8項商品，品類橫跨杯裝飲品、新型態熟食區、主食等品項，今天起全台逾4300間店鋪皆可品嚐創新酒香美味。

全家與金門酒廠跨界合作，研發一系列以金門高粱酒入料的特色美食，酒精含量皆低於0.5%，屬於一般食品，亦可同時感受金門高粱酒蘊含的醇厚芳香。

全家指出，「金門高粱香檸凍美式」是以金門高粱的醇厚酒香結合凍檸美式的清爽酸甜，再加入咀嚼系康普茶凍，打造層次豐富、風味獨特的酒感系飲品，售價80元，7月9日至22日會員價69元。

至於SOHOT炎選酒香串燒系列，「金門高粱酒鹽麴雞肉串」使用金門高粱酒特製醬料，再將Q彈鮮嫩雞肉塊醃製入味，炙燒後外酥內嫩，香氣撲鼻，售價55元；「金門高粱酒醬燒後腿捲」選用去骨雞腿肉，表皮金黃酥脆，融合金門高粱酒獨特的醇厚香氣​，讓高粱酒香在烘烤中與肉香交織，售價59元。

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▲萊爾富門市推出哈根達斯迷你杯系列買3送3。（圖／業者提供）



全台萊爾富門市自7月9日至7月13日限時5天，推出哈根達斯迷你杯系列買3送3，哈根達斯迷你杯原價一杯129元，活動期間等於直接半價，結帳時報Hi-Life VIP會員手機號碼再享會員獨享價現折72元、使用聯邦卡5%回饋，再加贈加碼好禮券，等於最低只要一杯50元，輕鬆入手世界級精品冰淇淋。一次入手6杯還可混搭口味、分次領用。

萊爾富指出，此次活動除了人氣不敗的香草、草莓、巧克力，還有巧酥淇淋、開心果、夏威夷果仁、芒果等熱銷口味，更令人期待的是2款全新口味，絲滑牛奶冰淇淋搭配迷人的肉桂香氣，濃郁甜香的吉拿棒口味、馬斯卡邦起司融合義式濃縮咖啡，層次豐富的提拉米蘇口味，12款任選。

萊爾富今天起也推出「限時殺5日」優惠，促銷品項包括台灣香蕉3件只要49元，茉莉茶園任選4件65元，樂法冷壓鮮果茶任選第2件6折。

▲萊爾富限時殺5日優惠。（圖／業者提供）