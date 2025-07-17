颱風吹破屋頂！台南孝子鋪帆布摔死　98歲老母還不知兒死訊

▲台南佳里區區下營里一名60歲林姓男子爬上平房屋頂要覆蓋帆布，卻從屋頂上摔落，經緊急送醫搶救仍不幸身亡，死訊家人不敢讓年老母親知悉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南佳里區區下營里16日發生一起死亡意外！一名60歲林姓男子爬上平房屋頂要覆蓋帆布，卻從屋頂上摔落，經緊急送醫搶救仍不幸身亡，市議員林燕祝指出，林男為獨子，照顧家中98歲老母親，因颱風毀了他家的屋頂，他才會爬上屋頂蓋帆布，如今林男身亡，不幸死訊家人不敢讓老母知悉，處境堪憐。

林燕祝議員說，死者是獨子，有娶妻，目前不敢讓老母知道此不幸消息，死者家境不好，如今兒子死亡，家庭經濟陷入困境，希望社會善心人士能伸出援手。

據了解，林家屬於一般戶，不是公所優先關心的弱勢低收入或弱勢的獨居老人戶，但佳里區長林耿漢16日晚上接到民眾的反應，說有民眾因為鋪設帆布摔落致死，佳里區公所第一時間由他代表市長黃偉哲先行去慰問，並致贈慰問金。

林耿漢區長說，市長黃偉哲獲知這消息以後，馬上就指派社會局副局長跟民政局的副局長再次前往慰問家屬，並致贈慰問金。死者今年60歲，還有個大概30幾歲的兒子，他16日在鋪設帆布時發生意外，林妻表示，丈夫身體沒有明顯的外傷，只有小部分的擦傷而已，沒想到意因此喪命。

據了解，死者的房子大概只有兩、三米高而已，就一般的平房屋頂，覆蓋帆布的區域面積大概五、六坪左右，至於死因，佳里分局指出，已派員勘查蒐證，並報請檢察官查處相驗。