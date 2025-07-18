黑幫北檢前砍人太囂張！警斷幕後金流抄簽賭網站　大咖組頭落網

記者邱中岳／台北報導

北市警局中正第二分局追查北聯幫在北檢門口聚眾砍人後續，追出部分成員從事詐騙活動，另一部分則是經營網路博奕，警方也循線追出，博弈網站上游是桃園具有天道盟背景的大組頭，趁其陪同朋友北上到醫美診所，在門口將人逮捕，同步也逮捕會計、賭客等其餘4人。

北聯幫眾日前在北檢門口當街砍人，引起警方高度重視，追查幫眾幕後經濟來源，發現有些人從事詐騙活動，則有些人經營博弈網站，警方針對博弈網站部分進行溯源追查，發現該博弈網路簽賭版，均來自同一個網站，且全透過桃園一名大組頭拿取。

▲警方追查北聯幫在北檢門口砍人成員幕後金源，追出桃園網路簽賭廖姓大組頭。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，名為「卡利」的博弈簽賭網站，旗下有分成許多總代理，其中一組為桃園41歲的廖姓男子所有，廖姓男子除了是大組頭之外，也被查出具有天道盟背景，將簽賭網站下放給多人簽賭，並且從中獲利。

警方發現，廖姓男子身為幕後大組頭，將簽賭網站依照不同的條件、設定，交給不同的「代理」，代理取得帳號密碼後交給賭客，並且可以透過賭客下注額度抽取佣金，甚至還可以佔賭客的輸贏，每週輸贏上看百萬。

▲廖姓大組頭12年前曾經找肉羹麵少東追討賭債，罷桌毆人逼還錢。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方17日發現廖姓男子陪朋友北上醫美診所看診，趁其在樓下時上前將人逮捕，另外也逮捕會計、賭客、代理商等4人，並且查扣22萬元現金、手機以及筆記本，訊後依照賭博罪嫌移送法辦。

據了解，廖姓男子曾經在12年前，因新北市知名肉羹麵少東，在網路簽賭輸了500萬，替具有天道盟同心會八德分會背景的大哥出面討債，教唆10多名小弟「霸桌」，害對方無法做生意，甚至還上門毆打被害人，逼迫少東家人幫忙清償債務。