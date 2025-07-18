200名即戰力訓練！　勞動部助力失業者補上房務人力缺口

▲勞動部委託社團法人雲林縣飛雁創業協會辦理的「旅館客房服務證照暨環境清潔班」，課程除結合實務操作及理論，還安排至飯店觀摩房務清潔，培養學員儘速成為房務生力軍 。（圖／ 勞動部雲嘉南分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

新冠疫情過後、缺工已成為各產業刻不容緩的議題，其中又以旅宿業缺工更為顯著，依據113年觀光產業人才供需調查，房務清潔人員有超過3,600名人力需求、占比為旅宿業最高，勞動部雲嘉南分署為緩解房務清潔缺工，每年訓練逾200名即戰力，即便是沒有相關工作經驗的待業者，歷經3個月的訓期後，皆能蛻變成清潔達人，鼓勵待業民眾善用政府資源強化職能，順利接軌就業市場。





▲在科技業擔任品管逾15年的巧芬，透過勞動部「旅館客房服務證照暨環境清潔班」訓練，成功轉職房務清潔人 。（圖／ 勞動部雲嘉南分署提供）

在科技業擔任品管逾15年的巧芬，雖已對該領域業務相當熟稔，卻因其盡責的工作態度及甚長的工時，長久以來使她身體出現異狀，便決定暫離職場、返家休養，歷經一年多的調養，身體終於漸漸好轉，為了脫離科技業的長工時及品管工作壓力，巧芬決心轉換職場跑道，找尋其他產業，但無其他工作經驗的她，決定先提升職能再邁出尋職步伐，並經由台灣就業通網站報名參加「旅館客房服務證照暨環境清潔班」課程。

▲巧芬目前任職於嘉義兆品酒店的房務部，迄今已工作逾4個月，開創嶄新的職涯第二春 。（圖／ 勞動部雲嘉南分署提供）

「只要用對方法跟工具，原來清潔可以那麼快速又簡單」，巧芬說訓練課程結合實務操作及理論，包含清潔劑的製作、清潔技巧、工具操作及旅館客房服務檢定須知等，還安排至飯店觀摩房務清潔，自己也在課程中對清潔培養出興趣，而巧芬認真進取的參訓態度，也獲得課程導師楊英明肯定，結訓後即推介媒合至嘉義兆品酒店的房務部工作，迄今已工作逾4個月，開創嶄新的職涯第二春。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，為協助失(待)業者充實專業技能，做好進入職場的準備，分署每年與轄區近40家委外單位合作，依產業需求及就業趨勢，開辦上百門職前訓練課程，如自動控制與AI工業產線監控班、AI室內設計與BIM建築設計實務班、智慧輔具開發人員培訓班、工業產品設計人員培訓班（青年專班）及泥水工程施作培訓班等超夯訓練課程，目前都持續受理報名中，鼓勵民眾善用政府資源學習職能，一技在手、就不怕找不到工作！

劉邦棟還說，因應丹娜絲颱風造成雲嘉南地區的災情，雲嘉南分署除提供逾1,700個臨工機會，災區失業民眾報名參加勞動部自辦、委託或補助辦理之各類職前訓練課程，皆免甄試錄訓且免負擔訓練費用，符合規定者還可申領職業訓練生活津貼，相關課程資訊可上台灣就業通-職前訓練網(https://its.taiwanjobs.gov.tw/)查詢，或撥打雲嘉南分署06-6985945轉1599洽詢。