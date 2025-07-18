落實新四法強打詐　南區聯防打詐會議強化跨區合作

▲台南高分檢18日召開區域聯防打詐會議，強化跨域合作與查緝實務交流。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為深化區域聯防打詐合作，落實「打詐新四法」精神，台南高分檢署18日召開「2025年台南區區域聯防打詐會議」，由檢察長黃玉垣主持，台高檢署主任檢察官吳慧蘭南下指導，南區各地檢署負責打詐業務的主任檢察官與檢察事務官齊聚一堂，共同研商打擊詐欺對策。

台南高分檢署遵照台高檢署指示，由葉麗琦主任檢察官規劃，於18日辦理「2025年台南區區域聯防打詐會議」，會中由雲林、嘉義、台南地檢署三位主任檢察官分別報告查緝現況與執行困境，接續由表現優異的檢察官段可芳、徐鈺婷（由江金星主任代為報告）、翁逸玲分享偵辦實例，涵蓋虛擬貨幣、跨境機房、假投資網站與多重組織詐欺等案件，實戰經驗豐富、成果斐然。台高檢卓俊忠檢察官亦提出新世代打詐策略，強調如何查緝成少共犯、強化電信詐欺預警、損害填補與妥適量刑等重點。

座談交流熱烈，與會人員針對預警中心機制、不動產詐貸查扣變價、金融機構人員與外籍人士涉案風險等議題深入交換意見。面對詐欺案件手法日新月異，南區檢警調法團隊將持續強化查緝密度與科技應用，結合行政院打詐綱領2.0「識詐、堵詐、防詐、阻詐、懲詐」五大面向，打造全民防詐的防線，守護民眾財產安全。