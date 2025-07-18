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演習到一半「卡在手扶梯」　大姐狂倒退走...網：15萬的壓力

記者曾筠淇／綜合報導

漢光41號演習實兵演練結合「2025城鎮韌性演習」，於7月15日至18日採「分區異時」方式實施，昨（17）日下午1時30分至2時輪到北部實施演練。就有一名網友發文貼出影片，有一位大姐貌似是一時沒注意到時間，又怕在演習結束前就走出去會被罰錢，所以在手扶梯上不斷倒退走。

這名網友在Threads上發文表示，有位大姐在演習結束之前，不知道走了多久的手扶梯，真是辛苦了。從她貼出的影片可見，這位大姐一手提著袋子，另一手扶著扶手，由於手扶梯不斷往上運作，所以她便不斷倒退走。直到影片最後，大姐則索性跟著電梯往上，而仔細看她的動作，似乎是想直接走樓梯。

在 Threads 查看

影片曝光後，吸引將近120萬人觀看，底下網友也留言表示，「15萬的壓力，再難的路都能走下去」、「我的一小步，就是人類的15萬」。但有網友則回應，「其實沒那麼誇張吧，警察看到都會先勸導馬上進入建築物或是停在路邊不要在行走和移動了」。

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根據民防法，「為減少空襲時之損害，國防部得會同有關機關實施防空演習，命令實施疏散避難與交通、燈火、音響及其他必要之管制；其防空演習實施辦法，由國防部會同中央主管機關定之。」若違反此規定所為之命令，將處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

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