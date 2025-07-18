英政府誤外洩阿富汗人個資　牽連MI6特務、SAS特種部隊

▲英國政府承認，有將近1萬9000名阿富汗人個資外洩。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英國發生嚴重個資外洩事件，超過100名英國官員個資遭外洩，就連軍情六處（MI6）特務和特種部隊成員也受害，曾與英國政府合作的近1萬9000名阿富汗人資料也外流，引發關注。

BBC、路透等報導，這起個資外洩事件發生在2022年2月，英國特種部隊總部一名工作人員把超過3萬份重新安置申請資料錯誤傳送給政府外部人士，但英國政府直到2023年8月才發現。當時一名取得資料的阿富汗人把部分內容發布在臉書上，還暗示可能把剩餘資料公開。

許多人被認定面臨嚴重傷害甚至死亡風險，因為塔利班尋求對與英國合作的人展開報復。為了保護受影響人員，英國政府2023年秘密啟動「阿富汗應對通道」（ARR）重新安置計畫，估耗資8.5億英鎊，協助4500名阿富汗人及其家屬移居英國，預計還有2400人將獲得協助；截至今年5月，英國政府已重新安置逾1.6萬名阿富汗人。

英國政府本周承認，有將近1萬9000名在阿富汗20年戰爭期間與英國政府合作、申請在英國安置的阿富汗人個資外洩。這起事件也導致超過100名英國官員個資外流，包括軍情六處特務以及空勤特種部隊（SAS）等人員。

國防大臣希利（John Healey）本周為這起個資外洩事件道歉。但國防部拒絕披露有多少阿富汗人可能因此受害，部分受害阿富汗人的親屬相當擔憂滯留當地家人的安危。其中一人宣稱，在洩密事件發生之後，塔利班加大追查力道。

BBC指出，這起個資外洩事件從表面上來看非常嚴重，可說是1999年前軍情六處官員湯姆林森（Richard Tomlinson）叛變公開數十名MI6官員名單以來，英國政府機密人員名單最嚴重的一次外洩，對於MI6行動官員而言，姓名、個資公開可能會讓職涯終結。儘管如此，姓名可偽造或是更改，但無法變更的是生物辨識資料，現階段並無跡象顯示英國官員這類資料也遭到外洩。