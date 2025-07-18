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陸男「生水刷牙」說不出話！大腦遭10公分「裂頭絛蟲」入侵

▲▼陸男「生水刷牙」說不出話！大腦遭「裂頭絛蟲」入侵。（圖／翻攝微博）

▲醫師從男子的腦中抓出一隻寄生蟲。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

廣東一名37歲男子小時候喝過生水，回老家習慣用生水刷牙，日前突然說不出話，嚇得趕快前往醫院就診，發現大腦內掌管語言的區塊有一隻10多公分長的寄生蟲，而且還繼續往他的大腦深處蠕動。

根據廣州日報報導，男子日前與朋友相約到東莞釣魚，午後1點，正在釣魚的他突然感覺嘴巴不受控制張開，喉嚨像被堵住一般發不出任何聲音，腦袋也不受控向左抽搐點頭。

男子說，當時頭腦是清晰的，但無法表達出來，情急之下，只能在手心寫字向朋友求救，示意叫救護車。

廣東三九腦科醫院神經外二科副主任醫師張旭標診斷，男子是感染了裂頭絛蟲的幼蟲。影像定位也看見，病灶藏在大腦掌管語言產生與表達控制的區域，並且蟲體正緩慢向大腦深部移動，必須盡快動手術。

此次手術的重點在於，必須抓出寄生蟲，同時保全患者的語言功能，醫療團隊研究後決定，在手術中途將患者從麻醉狀態喚醒，讓患者在清醒狀態下配合完成語言、肢體動作等測試，幫助醫生精準避開功能區，抓出寄生蟲。

男子被從麻醉中喚醒後，根據指令吐舌、握拳、回答簡單問題，醫師也精準定位功能區邊界，成功捕獲一條約10公分長，仍在蠕動的寄生蟲。

術後，男子坦言，小時候喝過生水，回老家仍習慣用井水刷牙，很可能因此感染寄生蟲。醫師也說，裂頭絛蟲的幼蟲多寄生在青蛙、蛇、田螺等動物體內，人類若誤食被蟲卵污染的生水，或食用未煮熟的野生蛙肉、蛇肉，幼蟲就可能進入腸道，再隨血液游走至全身。

醫師還說，蟲子鑽入大腦的話，可能引發癲癇、肢體無力、語言障礙等症狀，嚴重時可能危及生命。

▼寄生蟲長達10公分。（圖／翻攝微博）

▲▼陸男「生水刷牙」說不出話！大腦遭「裂頭絛蟲」入侵。（圖／翻攝微博）

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