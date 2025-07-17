以色列猛轟大馬士革！　敘利亞總統誓言「隨時準備戰鬥」

▲以色列空襲敘利亞首都大馬士革，誓言保護盟友德魯茲人。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

以色列16日猛烈空襲敘利亞首都大馬士革（Damascus），宣稱是為了保護盟友「德魯茲人」（Druze）。敘利亞過渡總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）17日強調，保護德魯茲公民及其權利是優先要務，但若敘利亞的尊嚴受到威脅，將隨時準備戰鬥。

夏拉17日首度發表電視演講，譴責以色列對大馬士革的攻擊。他表示，以色列「大規模瞄準平民與政府設施」，恐把事態推向大規模升級，幸好美國、阿拉伯聯合大公國及土耳其居中調停，使得該地區免於陷入未知命運。

夏拉還提到，保護德魯茲人與其權利是「我們的優先要務」，「我們拒絕任何人企圖將你們拖入外部勢力手中。」他強調敘利亞不懼怕戰爭，也將人民利益置於混亂及破壞之上，但若尊嚴受到威脅，將隨時準備戰鬥。

▲敘利亞過渡總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）。（圖／路透）

BBC與衛報等外媒報導，德魯茲是敘利亞南部少數民族，也是以色列在敘利亞境內的最主要盟友，近期在敘南「斯維達市」（Sweida）與遜尼派游牧民族「貝都因人」（Bedouin）爆發血腥衝突。敘利亞政府派出部隊鎮壓，被指控是「處決」德魯茲人，進一步引發以色列軍事介入。

儘管敘利亞與美國的關係正在回溫，與以色列的安全接觸也不斷加強，以軍仍然發動攻擊，16日空襲不僅炸毀了敘利亞國防部的一部分建築，還擊中總統府附近。以軍發言人表示，這是針對斯維達市事件，向敘利亞總統傳遞的訊息。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）16日表示，川普政府正積極與衝突各方接觸，盼能終止敘利亞的暴力行動，「我們已與所有涉入敘利亞衝突的各方展開接觸，並就具體步驟達成共識，今晚將結束這場令人不安與震驚的局勢。」

總部位於英國的「敘利亞人權觀察組織」（SOHR）表示，這場衝突13日以來已導致350多人被殺害。敘利亞安全部門消息人士16日則估算，死亡人數接近300人。