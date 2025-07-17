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獨／GD展開1小時周邊就賣完　上百粉絲怒咆哮：把我們當白痴？

▲▼G-Dragon Media Exhibition: Übermensch」沉浸式數位藝術展。（圖／記者蔡玟君攝）

▲「G-Dragon Media Exhibition: Übermensch」沉浸式數位藝術展台北站首日開展才1小時，就有多樣周邊賣完，讓上百粉絲不滿。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

韓流天王G-DRAGON權志龍的個人藝術展「G-DRAGON MEDIA EXHIBITION：Ubermensch」（以下簡稱GD展）今（17日）起在台北101登場，但開展首日亂象頻傳，其中1樓販售周邊的MD ZONE區，在開展1個多小時就有近10樣周邊宣布賣完，讓現場排隊等待的上百粉絲怒吼：「是把排隊的我們當白痴嗎？」

此次GD展台北站於台北101登場，並分為3大展區，5樓為主要會場，還有4樓巨型雛菊藝術裝置，以及1樓周邊展區，其中5樓與1樓區需分開購票，並依照指定時段入場，僅限單次，離場後不得再進入。

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▲▼GD展開展首日才不到2小時，就有多樣周邊缺貨。（圖／讀者提供）

▲GD展開展首日才1個多小時，就有多樣周邊缺貨。（圖／讀者提供）

展覽首日首場從11點開始，但就有讀者向《ETtoday新聞雲》抱怨，1樓周邊商品區開展不到1小時就有3樣周邊售完，到12點多近1點時，已經有約10樣周邊商品完售，當時還尚未消化完上午第一場與第二場的粉絲，讓現場的人憤怒咆嘯。

有粉絲在現場憤怒表示，每一場次約有200人，周邊商品卻連首日第一場、第二場的粉絲都不夠買，當時等待購買周邊的隊伍都已經排到101外面，讓後面更晚場次的粉絲要怎麼辦？而現場工作人員更一度要求粉絲「去和經紀公司反映」，更是掀起現場上百粉絲怒火，紛紛直喊「太扯！」

該粉絲表示，既然都要賣票、賣周邊，那備貨就應該充足，如果真的不夠，那也應該開放讓粉絲預購，之後再以宅配寄送方式處理，但現場工作人員卻一直要粉絲去和經紀公司反映，讓人覺得根本是推卸責任。現場粉絲更一度拒絕繼續往前移動，堅持要在現場等待，直到工作人員提出解方。

最後現場工作人員為平息眾怒，緊急補貨讓前面粉絲可先順利購買，並表示後面場次的粉絲考慮讓他們改採預購方式進行。而對此亂象，至截稿為止，尚未收到主辦單位回應。

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