22年「清境農場星巴克」傳7月底停業　當地人曝有轉機

▲清境農場星巴克傳出7/21結束營業。（圖／翻攝臉書／陳維林）

記者葉國吏／綜合報導

清境農場的著名地標之一「台灣海拔最高的星巴克門市」，原本傳出7月21日結束營業，告別長達22年的經營歷史。不過消息曝光後可能還有轉機。

清境農場旅遊服務中心「紙箱王」門市經理陳維林12日在臉書發文，清境農場的星巴克門市即將熄燈。這家門市自2003年開業以來，因其特殊的高山位置而被視為清境的重要地標，同時象徵高山旅遊的魅力。然而，隨著商業策略的調整與地方觀光衰退，該門市的退場顯示清境地區的旅遊信心受到重挫。

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此消息引發網友熱烈討論，有網友留言，「清境已經不是當年的清境了」、「雖然清境很美，但停車問題令人卻步」、「希望能有心人士重振清境的風華」。清境農場星巴克可能歇業消息引起關注，卻也意外迎來轉機。

陳維林16日再發文「開始說7.21熄燈，現在改口說，公司還在評估。不要再找我了...我不是媒體窗口，我只是本地的居民+廠商、發表對地區營商環境感到無奈如此而已...。」同時陳維林也透露清境農場星巴克是台灣海拔最高的星巴克，海拔1743米，在全球也是排行第五，寫道「大家轉發一下搞不好星巴克又繼續開下去了～」