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星巴克改革再一刀！員工每周須「進辦公室4天」　不服可領錢走人

▲星巴克,starbucks。（圖／路透）

▲星巴克推辦公室新制，企業員工從10月起每周須進公司4天。（圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

美國連鎖咖啡巨頭星巴克（Starbucks）宣布自今年10月起，將全面調整混合辦公政策，要求企業員工每周進辦公室工作4天，取代現行的3天制，對於不願配合者，星巴克提供「一次性自願離職計畫」，並發放現金補償。對此，執行長尼柯爾（Brian Niccol）在發給員工的信中坦言，「我們知道並非所有人都會同意這種做法，但作為一家重視人際連結的公司，我們相信這是轉型的正確道路。」

綜合外媒報導，星巴克表示，此舉為旗下「重返星巴克」（Back to Starbucks）轉型計畫的一環，目的在於重建實體辦公室文化、加強團隊互動，以挽救近年在美國市場低迷的銷售表現。公司強調，面對面工作能更有效分享創意與解決問題，提升行動效率與協作品質。尼科爾也補充，「當我們在一起工作時，成效最好。」

除了提高進辦公室天數，星巴克也規定主管級員工須在12個月內搬遷至美國西雅圖總部或加拿大多倫多辦公室，未來新職位與同級調動也將以這兩地為據點，不過這項規定不會擴及一般員工。此外，尼科爾本人雖未被要求遷居，仍選擇在西雅圖置產、常駐總部，展現對改革的支持。

▲▼星巴克。 （圖／路透社）

這波政策調整也伴隨裁員行動，星巴克已在今年2月裁撤超過1,100名企業支持員工，近年在美推出的「皇家英式早餐拿鐵」等商品也將陸續停售，以精簡營運、降低成本。尼科爾自從2023年從Chipotle跳槽接任執行長後，便積極進行內部改革，從門市體驗到營運結構全面優化。

星巴克並非唯一推動「重返辦公室」的企業。亞馬遜（Amazon）、摩根大通（JP Morgan）、AT&T等大型雇主皆陸續提高辦公日數，甚至有企業因遠距政策調整引發辦公室空間、停車位不足等問題。研究指出，約三分之一美國員工已回歸全職辦公，另有20%維持全遠距，45%採用混合模式。

星巴克全球約有1.6萬名企業支持員工，包含客服、人事與倉儲人員等，但公司尚未公布有多少主管目前採遠距辦公。新制即將於10月生效，預料將持續牽動內部組織與員工流動情況，外界也關注此舉是否能如預期帶動業績回升。

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