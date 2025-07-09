【廣編】DREAM PLAZA人文底蘊　時尚生活夢想殿堂

▲統一集團最新生活商場DREAM PLAZA進入最後準備階段。

圖、文／統一集團提供

統一集團最新生活商場DREAM PLAZA進入最後準備階段，以「人文沁生活、消費演風格」為核心，不僅僅是生活，更是美學、人文與時尚的全新形塑。DREAM PLAZA自空間設計、品牌引進到消費體驗，期望從人文出發，展開時尚的翅膀，陪伴消費者走上專屬的夢想旅程。

DREAM PLAZA 突破既有建築限制，在頂樓打開一道天窗，讓博客來的書香與星巴克的咖啡香，隨著陽光漫佈到每一層樓。B2「SUBMARKET」連結地鐵人流，到頂樓空中花園「夢想的天空」，每一層樓都像是城市手札。

「星巴克典藏DREAM PLAZA台北」位於DREAM PLAZA六樓及戶外空間。博客來旗艦書店匯集逾3萬冊中外文藏書，畫作與書冊相應對話，五大主題場域深度詮釋閱讀與美藝，打造全方位愉「閱」體驗。引進新型態美式餐廳「LillA」、「瑪黑餐酒 TRANSIT」設計靈感來自歐洲地鐵酒吧的獨特文化。DREAM PLAZA餐飲樓層與台北時代百貨相互連通，形成兩館美味加成的美食饗宴。

饗賓集團睽違兩年，全新推出精品餐酒Buffet品牌「Urban Paradise」，顛覆傳統餐酒館形式，重新詮釋輕奢微醺的用餐體驗。來自日本仙台的「東山炭燒牛舌」為首次登台，以三天熟成的牛舌食材、現點現炭烤的獨特工藝，及多款創意牛舌料理聞名，讓消費者與海外同步，品嚐日本必訪熱點美食。