　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

【廣編】DREAM PLAZA人文底蘊　時尚生活夢想殿堂

▲▼DREAM PLAZA,統一集團,星巴克。（圖／統一集團提供）

▲統一集團最新生活商場DREAM PLAZA進入最後準備階段。

圖、文／統一集團提供

統一集團最新生活商場DREAM PLAZA進入最後準備階段，以「人文沁生活、消費演風格」為核心，不僅僅是生活，更是美學、人文與時尚的全新形塑。DREAM PLAZA自空間設計、品牌引進到消費體驗，期望從人文出發，展開時尚的翅膀，陪伴消費者走上專屬的夢想旅程。

DREAM PLAZA 突破既有建築限制，在頂樓打開一道天窗，讓博客來的書香與星巴克的咖啡香，隨著陽光漫佈到每一層樓。B2「SUBMARKET」連結地鐵人流，到頂樓空中花園「夢想的天空」，每一層樓都像是城市手札。

「星巴克典藏DREAM PLAZA台北」位於DREAM PLAZA六樓及戶外空間。博客來旗艦書店匯集逾3萬冊中外文藏書，畫作與書冊相應對話，五大主題場域深度詮釋閱讀與美藝，打造全方位愉「閱」體驗。引進新型態美式餐廳「LillA」、「瑪黑餐酒 TRANSIT」設計靈感來自歐洲地鐵酒吧的獨特文化。DREAM PLAZA餐飲樓層與台北時代百貨相互連通，形成兩館美味加成的美食饗宴。

饗賓集團睽違兩年，全新推出精品餐酒Buffet品牌「Urban Paradise」，顛覆傳統餐酒館形式，重新詮釋輕奢微醺的用餐體驗。來自日本仙台的「東山炭燒牛舌」為首次登台，以三天熟成的牛舌食材、現點現炭烤的獨特工藝，及多款創意牛舌料理聞名，讓消費者與海外同步，品嚐日本必訪熱點美食。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
593 3 2297 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／高雄市區驚見「3mX3m大天坑」！
快訊／信義區賓士C43撞死人！　駕駛竟拆走行車紀錄器肇逃
快訊／雨區擴大！18縣市豪大雨特報　大雷雨轟9地
溺斃SUP男友人喊冤！「從濛濛谷下水」無催警消搶救
快訊／第二名勇消殉職！　張敬謙宣告不治
來不及張貼的紅榜曝！　勇消吳恩碩救人卻殉職
「中國若犯台就把北京炸了」　CNN公開川普音檔
快訊／暴雨淘空地基！　赤崁頂觀景台驚現15公尺裂縫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

信義區最新百貨 Dream Plaza 7／25開門見客　全台最大星巴克將登場

看病太難！門諾啟動偏鄉醫療零距離　募1273萬為偏鄉續命

清水服務區清潔員「拖把擦桌子」遭直擊　業者：立即全面清消

快訊／雨區擴大！18縣市豪大雨特報　大雷雨轟9地

快訊／12:42宜蘭近海規模3.2地震　最大震度2級

逛寶雅把「試用品當贈品」拿回家挨告！她怨「業者不厚道」遭罵爆

丹娜絲16級陣風「吹垮台南古厝」老翁從瓦礫堆爬出！村莊慘況曝

遊覽車工會上街抗議「強制駕駛識別」　交通部：如期實施　

【廣編】DREAM PLAZA人文底蘊　時尚生活夢想殿堂

大雷雨炸台中！人行道「狂湧黃泥水」變小河　他嘆：該放假的

【哭到腿軟】土城姊妹遺體相驗 父親痛喊：一次帶走2個女兒

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

【戀愛了】 #李珠珢 剪掉仙氣長髮！新造型「俏麗短髮」粉絲讚爆

【烏龜的移動城堡】員林大淹水烏龜直接出航！乘著小窩被迫踏上漂流之旅XD

台北戲劇獎／金士傑奪最佳男演員！　劉冠廷施名帥跪著頒獎

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

刺青男被按喇叭停紅燈理論 見對方「包手」秒道歉：拍謝啦

彰化員林暴雨到處都淹水！到底誰在渡劫……

【翻船瞬間】新店廣興橋救援意外！5警消落水

【暴雨炸裂彰化】鹿港停車場成池塘　埔心民宅汽機車慘滅頂

看病太難！門諾啟動偏鄉醫療零距離　募1273萬為偏鄉續命

清水服務區清潔員「拖把擦桌子」遭直擊　業者：立即全面清消

快訊／雨區擴大！18縣市豪大雨特報　大雷雨轟9地

快訊／12:42宜蘭近海規模3.2地震　最大震度2級

逛寶雅把「試用品當贈品」拿回家挨告！她怨「業者不厚道」遭罵爆

丹娜絲16級陣風「吹垮台南古厝」老翁從瓦礫堆爬出！村莊慘況曝

遊覽車工會上街抗議「強制駕駛識別」　交通部：如期實施　

【廣編】DREAM PLAZA人文底蘊　時尚生活夢想殿堂

大雷雨炸台中！人行道「狂湧黃泥水」變小河　他嘆：該放假的

雲林草嶺潭驚見堰塞湖！疑土石長期風化遇豪雨　現場空拍畫面曝

看病太難！門諾啟動偏鄉醫療零距離　募1273萬為偏鄉續命

川普喊：白宮有強大權力　考慮接管華府「整頓紐約」

台中知名鬼屋裡拍電影！導演片場疑中邪「狂笑」劇組嚇傻

台中女千萬遺產買境外保單　保證獲利10%「第4年沒了」疑遭詐

遊戲產業高風險...任天堂社長坦言開發成本暴漲、一策略防失控

「到底質詢蔡秋明還是單挑賴清德？」　吳思瑤批黃國昌不演了

土城姊妹命喪街頭　犯保協會動員志工、律師多面向支援家屬

快訊／高雄市區驚見「3mX3m大天坑」　道路塌陷還釀號誌停擺

清水服務區清潔員「拖把擦桌子」遭直擊　業者：立即全面清消

快訊／雨區擴大！18縣市豪大雨特報　大雷雨轟9地

【暴雨炸裂彰化】鹿港停車場成池塘　埔心民宅汽機車慘滅頂

生活熱門新聞

LINE「12款免費貼圖」限時下載！

別顧看F級側乳！　權恩妃「封神影片」挖出

快訊／線狀對流來了　13縣市豪大雨特報

快訊／強對流！　大雷雨襲2縣市

快訊／又襲彰化！　大雷雨轟2縣市

台南市12區明天「停止上班上課」！

快訊／大雷雨南移！　轟4縣市

雷達回波「尖又細」　鄭明典：可能轉龍捲風「防天氣突變」

快訊／大雷雨狂炸　豪雨特報擴大

現役AV女優「難波萬」是她！　突然宣布重大決定

外送客鑽漏洞！鹹酥雞老闆收1張單爆感動

紅一大條！丹娜絲甩尾大雷雨轟北台

快訊／雨區擴大！　15縣市豪大雨特報

鄧佳華2個月砸10萬養女友！「月入6萬」嗆追求者

更多熱門

相關新聞

星巴克今起連3天大杯以上買1送1

星巴克今起連3天大杯以上買1送1

星巴克今（7／9）因應集團同慶，推出連3天大杯以上買一送一優惠，無論是新推出的夏日限定飲品或原本心頭好，大杯以上規格通通都能多賺一杯，京站時尚廣場迎接炎炎夏日，推出高溫日館內指定冰品買一送一，無論是 Haagen Dazs 還是 COLDSTONE 都能多賺一倍，輕鬆度過炎熱 7 月。

星巴克7/9起連3天大杯以上買1送1

星巴克7/9起連3天大杯以上買1送1

Dream Plaza 7／25開門見客

Dream Plaza 7／25開門見客

星巴克推「大人系」父親節蛋糕

星巴克推「大人系」父親節蛋糕

星巴克今起連兩天大杯以上買1送1

星巴克今起連兩天大杯以上買1送1

關鍵字：

DREAM PLAZA統一集團星巴克

讀者迴響

熱門新聞

陳柏霖要娶小6歲女團成員庭瑄了！

單親爸為錢下海拍GV「多男激戰」

LINE「12款免費貼圖」限時下載！

快訊／上班快改道！　國3事故全線封閉

勇消吳恩碩救人溺水亡　醫師：打35強心針仍宣告不治

殉職勇消吳恩碩「留下年幼兒女」 曾喊：願消防員出入平安

別顧看F級側乳！　權恩妃「封神影片」挖出

搜救犬「小鋼砲」意外墜樓離世　領犬員受處分

快訊／線狀對流來了　13縣市豪大雨特報

快訊／強對流！　大雷雨襲2縣市

快訊／陸將8家台灣實體列入出口管制　漢翔、中科院入列

即／川普：明早公布至少7國貿易名單

快訊／又襲彰化！　大雷雨轟2縣市

快訊／4縣市22地淹水警戒　彰化10鄉鎮列一級最嚴重

妻拒做愛！家暴夫嗆「被別人性侵」竟成真

更多

最夯影音

更多

【哭到腿軟】土城姊妹遺體相驗 父親痛喊：一次帶走2個女兒

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

【戀愛了】 #李珠珢 剪掉仙氣長髮！新造型「俏麗短髮」粉絲讚爆

【烏龜的移動城堡】員林大淹水烏龜直接出航！乘著小窩被迫踏上漂流之旅XD

台北戲劇獎／金士傑奪最佳男演員！　劉冠廷施名帥跪著頒獎

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面