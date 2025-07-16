飯店大夜班忙了一整晚「下班被開除」！她怒砸早餐吧：這我準備的

▲飯店女員工上完大夜班，下班時疑似和經理發生爭執後被開除，當場情緒失控砸爛早餐吧。（翻攝自TikTok）

圖文／鏡週刊

辛苦工作了一整個晚上，要下班的時候卻被告知「妳被開除了！」美國丹佛的萬豪酒店這名女員工嚥不下這口氣，直接衝進早餐餐廳，不顧其他住客正在用餐，直接把餐檯上的所有東西砸爛，讓現場所有人看傻了眼。

一名女子在網路社群分享，美國科羅拉多丹佛市的萬豪集團飯店「Fairfield Inn & Suites Denver Downtown」，日前發生一起衝突事件。她指出，當天早上7點左右，一名疑似是飯店經理正在跟一名已換成便服的女員工講話，她沒聽清楚內容說了什麼，接著就看到女員工當場爆氣大吼「FXXK YOU」，因此她開始拿出手機錄下這一切。

女網友表示，該名員工和經理爭吵後，問到是否明天再來，但經理則說：「不用，妳被開除了」。女員工聽了直接理智斷線，怒氣沖沖直接殺進早餐餐廳，當時餐廳內還有許多住客正在用餐，而她直接把餐台上所有餐點、調味品往地上撥、倒光壺內的牛奶，把整個現場弄得有如戰爭現場、一片混亂。

▲吧台上的餐點、調味品全被撥到地上、壺內牛奶倒光，整個現場一片混亂。（翻攝自TikTok）

現場所有人面面相覷，急忙逃離取餐區以免遭到波及。影片在網路上曝光後立刻掀起眾人熱議，有人指出早餐就是該名員工布置的，才讓她氣得砸爛整個早餐吧。

有些網友對女員工的處境表示同情：「妳有沒有上過一整週的夜班？可憐的女士可能勉強維持生計，然後又熬了一週的辛苦……最後還被解雇了」、「我不怪她，因為她準備早餐後他們就解雇了她」、「我站在她那邊。她上大夜班，為客人準備了豐盛的早餐，然後就被解雇了。如果是我的話一定會更瘋。」「如果我被解雇了，就沒人能吃我準備的早餐吧了」。

但也有網友從住客的角度表示：「身為飯店的客人，我會很生氣，因為早餐是我選這間飯店的原因」。另外還有網友說，因為這個女員工是白人，如果是黑人的話一定被立刻報警逮捕；目前飯店方尚未說明情況及是否對女員工求償。

#denver #redrocks #karensgoingwild #marriott #its7inthemorning #sendhelp #viral #fyppppppppppppppppppppppp #fyp #fypシ ♬ original sound - Letaleja @letaleja For everyone asking for context... this was in a Marriott in Denver! The lady in the green (assuming the manager) had a coaching convo and the lady who was freaking out got pissed and starting yelling at her. The manager went back in and sent her home for the day. I started recording because she was yelling in the breakfast bar and I knew shit was about to go down... She was arguing with the front desk and asked if she could come back tomorrow and the said "no, you're fired". That's when she started her rampage. She destroyed the breakfast bar(idk if she originally set it up or not) and then left. The last video was from her COMING BACK onto the property because she forgot her phone ???? which was crazy work. For everyone being racist she is clearly a white woman so try again! #karen



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