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社會 社會焦點 保障人權

建中爆偷拍「隊友裸照」霸凌　校長竟包庇

建中橄欖球隊一名學生在校洗澡時，被同學用手機偷拍，並上傳球隊群組。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

▲建中橄欖球隊一名學生在校洗澡時，被同學用手機偷拍，並上傳球隊群組。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

建中驚爆偷拍霸凌案！建中橄欖球隊一名學生在校洗澡時，被同學用手機偷拍裸照，並且上傳球隊群組，導致被害人幾近崩潰，今年5月間，家長發現事態嚴重，帶兒子看身心科並通報校方，建中雖找來雙方家長協調，但僅對拍攝者記小過懲處，教練宣導時，還直接說出被害人的姓名，造成二度傷害。家長無法接受，想找校長主持公道，卻不得其門而入，痛批校方推諉塞責，呼籲教育局介入調查，避免再有學生受害。

編按：
兒少事件依法不得揭露校名及當事人個資，但本刊為防止事件遭隱匿，影響社會公益，故隱匿當事人姓名後，進行適度報導，盼大眾及相關單位能夠重視。

投訴人Ａ小姐指出，建中橄欖球隊因為訓練的關係，學生必須住校，她的孩子Ｂ同學去年11月在浴室洗澡時，被Ｃ同學用手機偷拍，Ｂ同學發現後，立即制止，要求刪除影像，Ｃ同學也答應，強調只是開玩笑，請他放心。沒想到今年3月，Ｃ同學竟然在橄欖球隊的LINE群組，傳送Ｂ同學的影片、裸照，被害人幾乎崩潰。

建中橄欖球隊教練宣導時，將被害人個資外洩，造成二度傷害。（圖非當事人，翻攝建中黑衫軍臉書）

▲建中橄欖球隊教練宣導時，將被害人個資外洩，造成二度傷害。

直到今年5月，Ａ小姐發現孩子狀況不對，追問之下才知道事態嚴重，特別帶兒子去看身心科，並通報校方，建中雖然在5月底，找來Ｂ同學跟Ｃ同學的家長協調，但最後只記了Ｃ同學一支小過，不痛不癢；更誇張的是，教練集合同學宣導的時候，還直接說出被害人的姓名，造成二度傷害。

被害人（右）在母親（左）陪同下，向本刊透露遭偷拍、霸凌的經過。（為保護當事人，已變裝處理）

▲被害人（右）在母親（左）陪同下，向本刊透露遭偷拍、霸凌的經過。

Ａ小姐說，她想找校長溝通，請他主持公道，但校方卻以校長工作忙碌等理由推託，她還收到未署名的簡訊，暗示被害人直接提告，消極態度令人無法接受。此外，還有一名家長Ｄ先生指控，建中橄欖球隊一直採軍事化管理，學長學弟制非常重，到現在學弟還要幫學長洗衣服、洗鞋子，學長霸凌學弟、毆打學弟的事件層出不窮。

申訴後，被害人的母親接獲疑似校方簡訊，建議可直接到警局提告。（讀者提供）

▲申訴後，被害人的母親接獲疑似校方簡訊，建議可直接到警局提告。

針對建中橄欖球隊學生家長指控偷拍、霸凌等問題，台北市教育局及建中做出三點回應如下：

一、有關本市學校學生間霸凌事件，該校知悉後第一時間完成校安通報，並啟動調查程序及輔導機制，該校處理小組依法經雙方當事人同意下已完成調和程序，針對學生言行不當部分，學校已依該校學生獎懲規定予以懲處，另針對學生性平案件部分，目前由該校依法進行調查程序中。
二、關於該校橄欖球隊學長學弟管理制度，學校強調該運動重視團體合作精神及紀律，目的在建立球員間的默契與責任感，絕非以威壓或階級方式管理學生，學校已明確提醒球隊學生，球隊內不容許任何不當行為，倘有接獲相關檢舉，將啟動對應程序，依經確認屬實將依校規嚴肅處理。
三、教育局重申對於校園霸凌及性別事件堅守零容忍原則，持續督導學校依法通報，並將密切追蹤案件處理進度，確保依法公正處理，以確保學生受教權益。

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