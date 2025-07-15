泰國宣布「變性人荷爾蒙治療」納健保！6藥物免費　上萬人受惠

▲泰國公共衛生部宣布，即日起將變性人荷爾蒙治療納入健保給付範圍 。（示意圖／達志）

記者王佩翊／編譯

泰國國家衛生安全辦公室（NHSO）委員會正式通過決議，宣布將跨性別者荷爾蒙治療納入「金卡或30泰銖健保」的給付範圍，並在2025財年規畫超過1.45億泰銖的預算，宣布相關服務已可立即啟動，提供6種基本荷爾蒙藥物。

根據The Thaiger、Thai PBS報導，這項政策7月7日在由泰國公共衛生部長兼國家健康保險政策委員會主席頌薩·貼素丁主持的會議中正式拍板。NHSO秘書長加德·塔瑪塔查里表示，此舉象徵著泰國在促進LGBTQ+群體權益方面邁出重要一步，有助於降低跨性別者因濫用荷爾蒙所帶來的健康風險。

新政策將會針對不同性別轉換需求提供相應藥物，包括供跨性別女性使用的雌激素，以及供跨性別男性使用的睪固酮，同時還有抗雄激素或黃體素等輔助藥物。

NHSO研究指出，適當的荷爾蒙療法能夠顯著改善患者心理健康、身體形象和整體生活品質，同時減少性別認同障礙和自殺風險。

泰國當局初期將配送6種基本荷爾蒙藥物至各大醫院，其中部分藥物必須由經過專業訓練的專科醫師開立處方。醫師需要在評估患者健康狀況後，針對個別性別需求調整用藥。

根據NHSO統計，目前泰國約有2萬名跨性別者需要荷爾蒙療法。不過他也指出，泰國實際跨性別人口可能達到數萬人規模。泰國官員也表示，這項計劃的推行將有效減少跨性別群體自行服用荷爾蒙的普遍問題，該問題已導致許多嚴重健康併發症。