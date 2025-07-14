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海龍蛙兵增援近岸作戰　馬防部灘岸火殲實彈射擊

軍聞社／記者侯凱議馬祖14日電

為強化反制敵襲能力，馬防部今（14）日拂曉時分，於南竿外海實施「灘岸火殲實彈射擊」，模擬敵軍企圖以機、漁船及無人機，透過灰色地帶襲擾方式，猝然由海上發起奪島行動，防區立即整合所屬打擊部隊、砲兵、特戰及無人機等多元戰力，進行實彈射擊，以展現兵種協同作戰、即時應變能力及處置多變敵情的訓練成果。

操演過程中，各陣地官兵依令完成陣地整備、彈藥檢查和通聯測試等射擊前準備，待射擊命令下達後，官兵發揮訓練成效，完成各項射擊程序，對目標區實施射擊，強大聲響及火光震撼馬祖海域，展現前線官兵守土決心。

▲▼兩棲連官兵搭載成功艇對來犯之敵實施射擊。（圖／軍聞社）

▲兩棲連官兵搭載成功艇對來犯之敵實施射擊。

值得一提的是，此次兩棲偵察連加入「近岸水域作戰」，模擬當敵船逼近，海龍蛙兵迅速以船艇雷達掌握敵情，並與作戰中心完成情傳後，依令運用「成功艇」架設50機槍、M249班用機槍等武器實施火力壓制，除驗證官兵接戰反應與火力打擊成效外，亦磨練官兵熟稔戰場環境。

▼兩棲連官兵實施50機槍射擊。

▲▼兩棲連官兵實施50機槍射擊。（圖／軍聞社）

同時，為強化戰場即時監控能力，一線據點派遣無人機，執行海上偵蒐任務，透過精準掌握敵船動向，將即時資訊回傳至火協中心，完成射擊請求程序，並持續透過監控畫面檢視火力打擊成效，有效驗證實戰化流程，以強化協同打擊火力與戰場資訊整合效能。

此外，打擊部隊亦運用CM21裝甲運兵車實施「行進間射擊」，讓官兵同時在機動任務中執行實彈射擊，除可檢視平時訓練成果，更展現接戰條件下的穩定性與命中率，凸顯部隊實戰化訓練的深度與強度，不僅讓各部隊在實戰情境中驗證戰力，更能使官兵體會團隊協同與臨機應變的重要性。

▼CM21裝甲運兵車實施行進間射擊。

▲▼CM21裝甲運兵車實施行進間射擊。（圖／軍聞社）

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