3個月甩10kg！營養師傳授「涮涮鍋減肥法」　不餓也能瘦

圖文／鏡週刊

許多人減肥只靠「少吃多動」，但往往很難持之以恆導致成效不佳。日本營養師麻生伶未則透過「涮涮鍋減肥法」，在不挨餓的狀況下，3個月成功甩肉10公斤，她還提到這樣的減肥方式共有5大優勢。

日本《Women’s Health》報導，營養師麻生伶未大方分享自己3個月減重10公斤的方法，主要透過「涮涮鍋減肥法」，選擇對的食材，就能在不挨餓的狀況下，幫助身體健康減重。

麻生伶未說明「涮涮鍋減肥法」的進食順序，建議先攝取蔬菜、菇類，因富含膳食纖維讓人有飽足感後，接著吃豆腐、蒟蒻等低碳水食物，再來則建議吃肉類，攝取蛋白質維持新陳代謝，最後才是適量的碳水化合物。

麻生伶未分析「涮涮鍋減肥法」的5大優勢，首先是肉類在水煮後會溶解脂肪，進而減少多餘的卡路里；可以多吃蔬菜，因為以此方式煮蔬菜、菇類會縮小，進而攝取到更多蔬菜；低醣，更容易控制攝取種類，因火鍋主要攝取蔬菜、肉類，可以比較容易調整碳水的攝取量；更有飽足感，火鍋邊吃邊煮的特性，透過咀嚼慢慢刺激飽足感，就比較不會暴飲暴食；容易準備、變化多變，透過不同的湯汁、蔬菜等組合，可搭配出不同風格的火鍋，避免造成減肥餐一成不變的感覺。

至於夏天如果不想煮火鍋，可以試試「冷涮涮鍋」沙拉的吃法，將肉類燙熟後搭配蔬菜，再淋上不同風味的醬汁，清爽又有飽足感，但要注意盡量選擇低碳水化合物醬汁，像是胡麻醬等濃郁的醬汁，就可能額外攝取到較多的糖。

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