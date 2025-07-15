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西班牙真的熱死人！2個月奪1180命　女性、長者成最大苦主

西班牙真的熱死人！2個月奪走1180命　女性、老人成最大苦主

圖文／鏡週刊

西班牙北部地區今年夏天出現異常高溫，向來氣候涼爽的地區連續2個月被高溫籠罩，共發布多達76次紅色極端高溫警報，導致與熱有關的死亡人數急遽上升。根據西班牙環境部15日公布的數據，從5月16日至7月13日，全國已有1180人死於高溫，死亡人數更是去年同期的10倍。

綜合外媒報導，當地環境部指出，根據數據顯示，死者以65歲以上長者為主，其中女性占過半數，顯示高齡者和女性是本波熱浪下最脆弱的族群。此次最受影響的地區為加利西亞（Galicia）、拉里奧哈（La Rioja）、阿斯圖里亞斯（Asturias）與坎塔布里亞（Cantabria），這些地區位於西班牙北部，過去夏季氣候相對溫和，但近年來隨著氣候變遷，氣溫明顯升高。

西班牙環境部在聲明中指出，「這是前所未見的平均氣溫上升現象，與熱浪有關的死亡人數也出現顯著成長。」根據卡洛斯三世健康研究院（Carlos III Health Institute）統計，光是今年5月中至7月中，高溫致死人數就已遠超去年同期的114人。且去年整個夏季熱死總人數也達2191人，顯示極端氣候正在加劇。

這波熱浪並非西班牙獨有，整個西歐地區近期皆籠罩在異常高溫下，氣溫屢破攝氏40度。根據本月9日發布的一項快速科學分析，歐洲12座城市在6月下旬到7月初的短短10天內，就有約2300人死於與熱相關的原因，凸顯熱浪對人類健康構成重大威脅。

專家指出，氣候變遷已讓過往被視為安全地帶的地區暴露於極端氣候風險之中。若無積極應對政策與防熱措施，高溫造成的傷亡恐成為歐洲夏季常態。

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