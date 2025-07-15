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「涮涮鍋減肥法」3個月甩10公斤　關鍵步驟曝光

日本營養師實測「涮涮鍋減肥法」，只要選對食材、順序正確吃法，就能達到高效燃脂、不餓也瘦。（示意圖／Pixabay）

▲日本營養師實測「涮涮鍋減肥法」，只要選對食材、順序正確吃法，就能達到高效燃脂、不餓也瘦。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

夏天想減肥，卻總是受不了食慾或高熱量外食的誘惑？日本營養師麻生れいみ（Reimi Aso）親身實踐「涮涮鍋減肥法」，成功在3個月內瘦身10公斤。她強調，這不是一種「挨餓式節食」，而是能吃得飽、瘦得快的有效飲食方式，秘訣在於聰明選材、控制份量與正確搭配。

根據《美的.com》（Biteki.com）報導，麻生營養師原本是為了治療糖尿病患者開發這套低醣飲食法，沒想到實施後效果驚人，不僅血糖下降，連體脂都同步減少，她也因此成為日本知名的「低醣女王」。如今，她將涮涮鍋納入日常飲食，以豐富蛋白質搭配大量蔬菜、海藻與菇類，再透過控糖與延後澱粉攝取，實現吃飽也能瘦。

她點出涮涮鍋有五大減重優勢：能過濾多餘油脂、蔬菜易攝取量大、低醣又耐吃、進食節奏慢避免暴食、變化多元不易膩。她建議用餐順序為：先吃蔬菜、菇類→豆腐、蒟蒻→肉類→澱粉（可略），並盡量選在18點至20點前進食。

蔬菜建議攝取「雙手能抓滿」的量，肉類則以「一手掌大」為準。她更提醒外食族避開高糖胡麻醬，選擇和風醬或柑橘醋較佳；主食可用豆腐干、蒟蒻麵取代白飯與烏龍麵，避免糖分超標。

夏天沒胃口時，麻生也推薦冷涮涮鍋吃法，像是豬肉配蘿蔔泥與青紫蘇、雞胸肉佐梅肉、白身魚搭配茗荷與大葉等，不只清爽，還能補足蛋白質與纖維。

麻生直言：「我就是靠這樣的方式瘦下來的！涮涮鍋真的是低負擔、高飽足又健康的好選擇。」

這套看似簡單的飲食法，如今成為日本新一代瘦身風潮，連中年族群都爭相嘗試。你，也可以從今晚的晚餐開始試試看。

麻生指出涮涮鍋有五大優勢，使其特別適合想減重的人：

可過濾多餘油脂：涮煮過程能去除部分油脂，讓像是豬五花或牛肩等部位變得更健康。
能大量攝取蔬菜：蔬菜加熱後體積變小，更容易吃下大量纖維與維生素。
低醣控糖好幫手：以肉類、蔬菜為主，避免澱粉或改用蒟蒻、豆腐等替代品，有助穩定血糖。
強迫慢食不過量：涮煮過程本就需要花時間，有助延長進食時間、提高飽足感。
變化多、不易膩：涮涮鍋湯底、醬料與配料組合變化萬千，讓飲食不枯燥。

涮涮鍋不只暖身，也能成為減重利器！日營養師親測3個月成功減重10公斤，關鍵在選料、搭配與吃的順序。（圖／翻攝自X）

▲涮涮鍋不只暖身，也能成為減重利器！日營養師親測3個月成功減重10公斤，關鍵在選料、搭配與吃的順序。

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