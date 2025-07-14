士林分會打造更生庇護所　美日專家盛讚：不只是戒癮，更是重生

▲士林分會推戒癮再造計畫，台日美專家參訪台版更生農場，肯定多元戒癮制度（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

美、日更生保護專家今（14）日參訪由更生保護會士林分會與向日之家合作設立的「向日農場」，實地觀察毒品更生人如何透過農耕、宗教與社工支持戒癮重生，對台灣多元戒癮模式表達高度肯定。美國治療顧問Stephen C. Hanson、日本更保聯盟理事長今福章二與法務省課長箕浦聰皆表示：「這不只是戒毒場所，更是學會生活與希望的地方。」

向日農場由更生保護會士林分會與「向日之家」自2018年起攜手合作，在北市郊打造出這座宛如世外桃源的安置處所，專為毒癮更生人提供重生機會。農場每期可安置8人，戒癮期間為1年半，視個案狀況得延長半年。至今已成功輔導31名毒品更生人。更保會主委謝禎煥指出，分會同仁每月定期上山關懷陪伴，協助更生人重拾生活節奏與社會連結，「戒癮不是靠關，而是靠陪伴」。

農場環境遠離都市誘惑，清晨見更生人揮汗耕作、夜晚靜坐冥想，學習烘焙、種菜與面對內心。他們在宗教與勞動中，一步步戒除毒癮，建立紀律與價值。

▲士林地檢署張云綺檢察長亦指派主任觀護人許瑜庭（左二）代表出席。（圖／記者黃宥寧翻攝）

阿俊（化名）就是其中一位獲救的生命。白淨斯文的他，從小聰明伶俐，卻在高中時期染上毒品，瞞著父母吸毒八年，最終精神崩潰。他曾陷入長期幻覺，覺得有人闖入房間嘲笑他，甚至為了「蒐集指紋報警」，把家裡玻璃擦得一塵不染。毒品摧毀了他的腦，也讓他與現實斷裂。他苦笑說：「那時的我，根本沒有未來。」

來到向日之家後，他開始每天在農場耕作，夜晚靜心祈禱，逐漸學會情緒管理與建立生活規律。他感性地說：「這片土地讓我重新學會生活與愛。」

士林地檢署也高度重視這項公私協力機制，檢察長張云綺特派主任觀護人許瑜庭代表出席，期勉向日之家持續結合社會資源，協助更生人培養一技之長，逐步與社會接軌、脫離毒害。

出席的還有更保會執行長柯嘉惠、士林分會主任黃于玲、士林榮譽觀護人協進會理事長洪良鑑、犯罪被害人保護協會士林分會主委林志銜等人，眾人齊聚向更生人致以關懷與鼓勵。