1歲童遭鄰居強摟狂親！害高燒確診水痘　媽怒：她孩子剛從醫院回來

▲1歲男童遭鄰居強吻「全身長紅疹」，確診水痘。（圖／翻攝自微博）

文／CTWANT

大陸湖南省1名女子近日強摟親吻1歲多男孩，不料孩子當晚突然發高燒，送醫後被確診感染水痘，手腿都長滿紅包。家長事後要求女子道歉，卻沒有得到正面回應，報警請警察登門也無果。男孩媽媽指控，該名女子的小孩才剛得完水痘，從醫院回來，且尚未痊癒，仍不顧制止強行接觸兒子，讓她們氣憤不已。

綜合陸媒報導，湖南省衡陽市1名寶媽日前表示，自家1歲多男童被住在同社區的女子強抱親吻後，突發高燒，後確診水痘，全身出疹搔癢難耐，不斷哭鬧，且該名女子明知自己孩子感染水痘未痊癒，仍不顧制止強行接觸兒子，後來她們要求對方道歉，沒有得到正面回應，即便警方介入也無果。

針對這起事件，衡陽疾控中心工作人員提醒，水痘可通過接觸和飛沫傳播，若故意傳染屬不道德行為，但主觀故意取證困難。疾控提醒，水痘強傳染期為5至7天，患病期間應避免外出，公眾需加強自我保護。

我國疾管署曾說明，水痘為水痘帶狀疱疹病毒（varicella-zostervirus ）引起之高傳染性疾病，初期（紅疹出現前1–2天）包含輕微發燒、疲倦、食慾不振、頭痛及肌肉或關節痠痛等症狀，之後皮膚開始出現紅疹，漸發展成紅丘疹、水泡疹、膿泡疹而後結痂，由臉、頭皮往軀幹四肢延伸，全身性皮疹逐漸快速顯現隨後變成水疱，最後留下粒狀痂皮（通常約於2至4星期內痊癒）。

疾管署指出，水痘主要是經由皮膚直接接觸、飛沫或空氣傳染，接觸到帶狀疱疹患者之水疱，也可以造成傳染。此外，也可被經由被水疱液和黏膜分泌物污染的器物間接傳染。痂皮則不具傳染性。

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