放棄北一女！她「高喊10字」選師大附中　結局被讚爆

▲一名女網友在Dcard分享，回憶起當年撕榜時一位國中同學的「叛逆舉動」，至今仍讓她印象深刻。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

文／CTWANT

舊時聯考制度下，國中生須親自前往會場「撕榜單」確認錄取學校，場面總是充滿緊張與期待。近日一名女網友在Dcard分享，回憶起當年撕榜時一位國中同學的「叛逆舉動」，至今仍讓她印象深刻。

原PO表示，當年她與這位同學一同考上第一志願的北一女中，但對方的母親堅持要她就讀北一女。未料在撕榜現場，該同學卻當場甩開母親的手，並在眾人面前高喊：「我要男友！我要交男朋友！」隨即跑進場內撕下師大附中的榜單，讓原PO直呼「太狂」，也讓該名母親當場幾乎昏厥。

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更令人佩服的是，這位同學開學不到三個月便如願交了師大附中的男友，讓原PO至今仍記憶猶新，「她的行動力和決心真的讓我佩服到現在。」

這段故事在網路上掀起熱烈討論，許多網友留言讚嘆：「意志堅定的人，做什麼都會成功」、「能夠不被分數綁架，選擇自己真正想要的道路，才是真正的勇氣」、「以前看鄰居是北一女，結果後來聽說是吊車尾上的讀得很辛苦，進度跟不上每天哭，另一位就很聰明寧為雞頭不為牛尾，她選附中」、「追求自己想要的，這才是人生」、「那是人家本來就認識的吧，那位意中人讀了附中，應該是這樣吧，你是不是搞錯什麼了，是本來就交了，被老媽說聯考不能交，考後再說這樣吧，所以考上北一，女兒執意要讀意中人的學校」。

也有網友分享類似經驗，「我表哥也是聯考時代最後一屆，297分只錯一題堅持填附中，也是為了交女友」、「我的親戚就是雄女畢業，後來蠻慘的，男友沒交成，變成吃素，公司做到經理，飛往美國出差回程，在飛機上小中風，幸好回台救回身體，現在還是經理，吃素、未婚、55歲，錢賺多又如何，身體也不好，將來離開了錢給外甥」。

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