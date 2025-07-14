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【廣編】光澤醫美三度支持瑞星盃韻律體操國際邀請賽

光澤醫美三度支持瑞星盃韻律體操國際邀請賽（圖／光澤醫美提供）

▲光澤診所蔡昀達醫師致贈DR.SHINE光澤祝福娃娃。

【廣編特輯】

圖、文／光澤醫美提供

在場上的每一個轉身、拋接、微笑，背後是多少次跌倒再爬起，韻律體操，這項結合藝術與競技的運動，更是一條艱辛的道路。藝人瑞莎曾說：「熱愛一個事物越多，感到痛苦跟困難的地方也就會愈多，但正因這麼愛、想要更好，才會覺得很艱難。」這份熱愛與執著成立「瑞星韻律體操」，也引領著這群來自台灣各地的小選手，在短短幾年間征戰國際，去年榮獲349面獎牌、162面金牌的佳績，在國際舞台上綻放「台灣之光」！

正因為這份熟悉又艱辛的歷程，身為有社會責任的企業－光澤醫美集團第三度參與2025「瑞星盃韻律體操國際邀請賽」的體壇盛事。光澤醫美集團執行長王朝輝醫師感性地說：「看著這些小選手們的成長，就像我們培育一位醫師一樣，每一步都需要時間與耐心，無法速成，也不能放棄。真正能走得長遠的，除了天賦還必需要一次又一次挑戰自我，以及失敗後再站起來的勇氣。」正因如此，今年設計了象徵希望的DR.SHINE光澤祝福娃娃，贈與每位小選手，作為他們通往夢想的同行者。

出席開幕活動的光澤診所整形外科蔡昀達醫師：「不僅是觀看一場賽事，而是來見證一群孩子，一次次的挑戰自我並且面對著汗水與淚水，站在場上的選手們讓我們看見的是這份堅持。而在賽事圓滿落幕之際，光澤診所郭千華醫師也不忘給孩子們溫暖的鼓勵：「這一路你們可能摔倒很多次，但重要的是你們沒有停下來。這份勇敢，是世界上最動人的光。」

光澤醫美集團執行長王朝輝醫師：「光澤醫美集團的品牌影響力，不僅秉持著專業高品質，更締造出許多嶄新的契機與國際間地交流。支持瑞星韻律體操，不只是幫孩子完成一場比賽，而是相信未來可以站得更高、飛得更遠，一同讓台灣變得更加美好！」

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