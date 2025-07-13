　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

5歲童天生沒肛門！靠「GG排便」腹脹成球...醫一看嚇傻

▲▼ 。（圖／）

▲男童只能用生殖器排便，結腸堆滿宿便，漲得跟氣球一樣大。（圖／翻攝自南方都市報）

文／CTWANT

大陸廣東省深圳市男子阿斌（以下皆為化名）和妻子2020年迎來了1對雙胞胎，然而弟弟沐沐出生後，卻直接被送去了附近的兒童醫院。2、3天後，兒童醫院NICU（新生兒重症監護室）醫生的1句話，卻讓阿斌當場嚇傻，因為孩子先天沒有肛門，大腸竟連到了尿道，因此只能透過生殖器大便。

根據《南方都市報》報導，雖然沐沐先天肛門缺失，但大腸連到了尿道上（直腸尿道瘺），意味著糞便可以從生殖器排出，暫無生命之憂。由於家裡經濟困難，阿斌決定暫時不替孩子治療，打算先把兒子抱回家，看看養不養得大。就這樣，沐沐一直用陰莖大號，直到接近5歲。

隨著孩子離上小學的年齡越來越近，解決問題越來越迫在眉睫。「4歲多才來治療，很少見！」深圳市兒童醫院胃腸外科主任醫師毛建雄第一次見到沐沐時，感到相當驚訝，他專攻小兒肛門閉鎖，曾進行過3、400例手術，患者來自全國各地，多數人開始第一次手術都是在出生7天內，像沐沐4歲多才就醫，很少見。

由於沐沐拖到4歲多才治療，即便平時可用生殖器排泄，但終究是「涓涓細流」，腹中不可避免地堆積了大量宿便，有一段結腸被撐得漲成了氣球，長達9厘米。第一次手術時，毛建雄和醫療團隊不得不把這段腸子拖到肚皮外，在腸子上開個洞，抽出一大堆宿便，又黑又臭。

醫師提醒，先天性肛門閉鎖的孩子，往往是多病纏身、多發畸形，有些人多了一個腎（重複腎），有人少了一個腎（孤立腎），有人心臟破了個洞（房、室間隔缺損），有人多指，這些畸形往往隱藏較深，在產檢時難以發現。

延伸閱讀
吊車大王4妻14子年收30億！他罕談遺產分配「早就寫好了」　留言區變認乾爹大會
Albee陷賀瓏小三疑雲神隱2周　突曬絕美現況悄悄復工
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 6863 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
涉當詐團取簿手被起訴！　調查官辯：我月薪8萬
高欣欣加油沒帶錢「解鎖隱藏功能」！　網直呼：第一次知道
出國血拼小心！「4類商品」帶回台轉賣恐觸法
半夜咬死人拖行！　北海道發布「棕熊警報」
路基淘空！　20米長3層樓高大坑洞空拍照曝
「藍色衝擊波」現身大阪世博上空！　入場人數破千萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

假投資詐騙520億元！主謀取笑受害者：拿走不符你們智商的財富

5歲童天生沒肛門！靠「GG排便」腹脹成球...醫一看嚇傻

陸培育出複製氂牛　體型比一般新生牛犢略大

陸證監會高層利用職權炒股　一人雙開、一人開除黨籍

毒殺室友「清除低劣基因」　陸碩士生一審死刑二審鞠躬道歉

香港餵食野鴿「最重罰40萬元」　執法一年「數量少一成」

中美外長會面　陸專家：強調共識多於分歧

來都來了！南京紅姐是偽娘「知男而上」　1段脫口秀說明直男心思

鬍鬚哥脫褲...紅姐當場嫌：你太臭了！聽一段話決定硬著頭皮上了

南韓Coser敬業搶光鏡頭！慘遭大陸同行檢舉　穿便服也被帶離場

【獨自升空】玩六福村大怒神被朋友出賣　下來趕緊喝酒壓驚XD

昔日直拍女神Hani近況曝光　樸素現身「沒人認出來」

【就跟你說了放手】秀朗橋拖板車「頭身分離」 後方駕駛急煞嚇傻

敏感小孩堅定看到人 媽媽超怕：哪裡有啦

李洙赫現身挺GD！　小巨蛋引轟動快跑XD

【撞好大力...】北市員警凌晨出勤遭撞飛　安全帽脫落重傷送醫

「沒打過工的人，社交能力比較差」 女團成員Tsuki發言引爭議

三寶阿姨紅燈直行險撞斑馬線行人　後方騎士怒噴！

GD後台逗虎哥失敗XD　8lo姐曝光暖身花絮

【又一個忘了喝孟婆湯的】弟主動拍姊舞蹈課畫面　靈活走位拍照竟都是老師

假投資詐騙520億元！主謀取笑受害者：拿走不符你們智商的財富

5歲童天生沒肛門！靠「GG排便」腹脹成球...醫一看嚇傻

陸培育出複製氂牛　體型比一般新生牛犢略大

陸證監會高層利用職權炒股　一人雙開、一人開除黨籍

毒殺室友「清除低劣基因」　陸碩士生一審死刑二審鞠躬道歉

香港餵食野鴿「最重罰40萬元」　執法一年「數量少一成」

中美外長會面　陸專家：強調共識多於分歧

來都來了！南京紅姐是偽娘「知男而上」　1段脫口秀說明直男心思

鬍鬚哥脫褲...紅姐當場嫌：你太臭了！聽一段話決定硬著頭皮上了

南韓Coser敬業搶光鏡頭！慘遭大陸同行檢舉　穿便服也被帶離場

假投資詐騙520億元！主謀取笑受害者：拿走不符你們智商的財富

約砲大學生「一進來被叫去打蟑螂」　紅姐反應驚呆萬人：快笑死

怒批日本被寵壞！美媒分析川普對日本「不再特別」：全面消弭赤字

三蘆房市交易量跌75%　「熱點大公開」專家揭首購新寵

馬公機場反機降作戰　澎防部裝騎營派出CM21甲車緊急應援

調查官涉當詐團取簿手被起訴　他辯：我月薪8萬不會涉險

結婚7年幾乎無性！她驚覺「老公是偽娘」　還狂開性愛趴心碎了

熱菜冰了不會壞！營養師曝「5大冰箱食安迷思」

台中「聲紋風景」特展開幕　探索人與環境的共鳴

復仇者飛彈車佔領戰術陣地　「射手注意」後....模擬發射刺針飛彈

【獨自升空】玩六福村大怒神被朋友出賣　下來趕緊喝酒壓驚XD

大陸熱門新聞

鬍鬚哥脫褲...紅姐嫌：你太臭了！聽一段話決定硬著頭皮上了

未婚妻超美艷！偷吃紅姐「皮衣男」被退婚　

來都來了！南京紅姐是偽娘「知男而上」　1段脫口秀說明直男心思

紅姐砲友「來都來了哥」帳號曝光

南韓Coser敬業搶光鏡頭！慘遭同行檢舉

無套狂約砲直男　「紅姐」被抓了！真實身分曝光

「紅爺炮友」承認第1人！健身鮮肉求：別傳了

陸38歲偽娘千人斬成「捉姦名冊」

5歲童天生沒肛門！靠「GG排便」醫嚇傻

紅姐約砲案外案！「健壯天菜」鞋被認出　用假身分當老師

帥哥赴紅姐的「紅門宴」！一試成主顧　四季都來報到

毒殺室友「清除低劣基因」　他二審鞠躬道歉

「網紅律師」詐騙1793萬被捕　一查發現根本沒律師資格

王毅暗諷菲「馬前卒」　南海仲裁案掃進歷史垃圾堆

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

鬍鬚哥脫褲...紅姐嫌：你太臭了！聽一段話決定硬著頭皮上了

50嵐「超古早味1新品」曝光　網驚：小時候超愛喝

五月天請F4還不夠　1舉動「成大巨蛋第一人」

女偶像喊「台灣是中國的」遭韓網炎上

未婚妻超美艷！偷吃紅姐「皮衣男」被退婚　

找到南部停電元凶！柯建銘助理：國民黨害的

正妹喝醉倒床上　遭三男輪流性侵

明雨擴全台！　可能還有新颱風時間曝

獨／中信銀73萬數位存戶注意　7／28起ATM日額縮至1萬元

邊荷律招牌瀏海不見了！　新造型驚呆全網：超級正

啦啦女神「同時劈7男」：每人功用不同

台電員工7天沒回家　妻見工作照淚崩

同事沒訂到飲料！「隔天1舉動」網讚會做人

丹娜絲掀出「肺癌元凶」　鄭明典：小心！

桃園機場今啟動「新管制」　提早2小時恐來不及搭機

更多

最夯影音

更多

【獨自升空】玩六福村大怒神被朋友出賣　下來趕緊喝酒壓驚XD

昔日直拍女神Hani近況曝光　樸素現身「沒人認出來」

【就跟你說了放手】秀朗橋拖板車「頭身分離」 後方駕駛急煞嚇傻

敏感小孩堅定看到人 媽媽超怕：哪裡有啦

李洙赫現身挺GD！　小巨蛋引轟動快跑XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面