5歲童天生沒肛門！靠「GG排便」腹脹成球...醫一看嚇傻

▲男童只能用生殖器排便，結腸堆滿宿便，漲得跟氣球一樣大。（圖／翻攝自南方都市報）

文／CTWANT

大陸廣東省深圳市男子阿斌（以下皆為化名）和妻子2020年迎來了1對雙胞胎，然而弟弟沐沐出生後，卻直接被送去了附近的兒童醫院。2、3天後，兒童醫院NICU（新生兒重症監護室）醫生的1句話，卻讓阿斌當場嚇傻，因為孩子先天沒有肛門，大腸竟連到了尿道，因此只能透過生殖器大便。

根據《南方都市報》報導，雖然沐沐先天肛門缺失，但大腸連到了尿道上（直腸尿道瘺），意味著糞便可以從生殖器排出，暫無生命之憂。由於家裡經濟困難，阿斌決定暫時不替孩子治療，打算先把兒子抱回家，看看養不養得大。就這樣，沐沐一直用陰莖大號，直到接近5歲。

隨著孩子離上小學的年齡越來越近，解決問題越來越迫在眉睫。「4歲多才來治療，很少見！」深圳市兒童醫院胃腸外科主任醫師毛建雄第一次見到沐沐時，感到相當驚訝，他專攻小兒肛門閉鎖，曾進行過3、400例手術，患者來自全國各地，多數人開始第一次手術都是在出生7天內，像沐沐4歲多才就醫，很少見。

由於沐沐拖到4歲多才治療，即便平時可用生殖器排泄，但終究是「涓涓細流」，腹中不可避免地堆積了大量宿便，有一段結腸被撐得漲成了氣球，長達9厘米。第一次手術時，毛建雄和醫療團隊不得不把這段腸子拖到肚皮外，在腸子上開個洞，抽出一大堆宿便，又黑又臭。

醫師提醒，先天性肛門閉鎖的孩子，往往是多病纏身、多發畸形，有些人多了一個腎（重複腎），有人少了一個腎（孤立腎），有人心臟破了個洞（房、室間隔缺損），有人多指，這些畸形往往隱藏較深，在產檢時難以發現。

延伸閱讀

▸ 吊車大王4妻14子年收30億！他罕談遺產分配「早就寫好了」 留言區變認乾爹大會

▸ Albee陷賀瓏小三疑雲神隱2周 突曬絕美現況悄悄復工

▸ 原始連結