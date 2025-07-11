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藏兩死胎屍體多年！英女子遭判緩刑　法院認「失去孩子非她之過」

英國女子齊林斯凱特因隱匿兩名死產嬰兒遺體遭法院起訴，最終獲緩刑處分。（示意圖／Pixabay）
▲英國女子齊林斯凱特因隱匿兩名死產嬰兒遺體遭法院起訴，最終獲緩刑處分。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

英國威爾斯一名女子被揭發將兩名嬰兒的遺體藏匿於自宅多年，震驚社會。這名31歲的母親、艾格齊林斯凱特（Egle Žilinskaitė）因隱匿兩名足月死胎並妨礙合法埋葬，在卡地夫刑事法院（Cardiff Crown Court）被判處兩年徒刑、緩刑兩年，並須完成200小時義務勞動與15日心理輔導行動計畫。

根據BBC報導，這兩名嬰兒（法庭中稱為Baby A與Baby B）為齊林斯凱特與其前伴侶齊爾維納斯萊多夫斯基斯（Zilvinas Ledovskis）所生，分別在2019年8月與2021年9月出生。她在無醫療協助、獨自產子的情況下，將嬰屍藏於自宅，一具用垃圾袋與毯子包裹藏在閣樓，另一具則用床單裹住，塞在衣物烘乾櫃中。

這起案件在2022年11月才曝光，當時警方因調查慈善詐騙案而搜查她位於布里真德（Bridgend）的住處，卻聞到屋內傳出惡臭。當警方打開閣樓通道時，味道變得更刺鼻，進一步搜索後發現兩具嬰兒屍體，震撼全英。

法醫表示，兩名嬰兒皆為男性、非雙胞胎但為親兄弟，推測出生當下即無生命跡象，因遺體腐敗嚴重無法確定死因，但根據胎盤與臍帶殘留，「合理推論」兩名嬰兒均為死胎。法官羅伊德克拉克（Tracey Lloyd-Clarke）在宣判時表示，齊林斯凱特長期對政府單位存有「不信任感」，另與其在立陶宛成長背景有關，「她相信若通報當局，孩子將會被強制帶走。」

「她所犯下的的確是嚴重罪行，但她同時也經歷了兩次失去孩子的巨大悲痛。」法官明言，「孩子的死亡，並非她的過錯。」辯護律師馬修羅伯茲（Matthew Roberts）則指出，當時齊林斯凱特正深陷憂鬱，「情緒極度混亂，不知所措」，加上她與伴侶關係不佳，對方長期酗酒並有情緒虐待傾向，使她處於長期孤立與脆弱狀態。「她當時是個受害者，現在終於透過司法程序獲得些許釋懷。」

據悉，兩名嬰兒的遺體已於今年5月正式安葬，齊林斯凱特也因此首次面對過去並接受心理輔導。至於其前伴侶萊多夫斯基斯，現年50歲，住在斯旺西，稍早也被控同樣罪名，但檢方最終撤回所有指控，他於2024年5月被判無罪。

英國女子齊林斯凱特因隱匿兩名死產嬰兒遺體遭法院起訴，最終獲緩刑處分。（圖／翻攝自X）
▲英國女子齊林斯凱特因隱匿兩名死產嬰兒遺體遭法院起訴，最終獲緩刑處分。（圖／翻攝自X）

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