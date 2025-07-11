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台北同意罷！綠北市黨團辦3場造勢、連5天車掃　衝刺罷免同意票

▲▼民進黨台北市議員召開「726同意罷」記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲民進黨台北市議員召開「726同意罷」記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

大罷免將在26日投票，民進黨台北市議會黨團今（11日）召開記者會，宣布啟動「台北同意罷」系列活動，下週開始將舉辦3場造勢活動，接著選前黃金週連續5天都有車掃規劃，全力衝刺投票率，呼籲所有愛護台灣、珍惜台灣的民眾出來投下同意罷免票。

黨團總召陳慈慧說，接下來這兩週會動員所有支持者、理念相同的人出來投票，將舉辦三場造勢活動，還有最後一週將展開各罷免區的車隊掃街。民進黨過去出身自街頭，從野百合、太陽花、青鳥行動到這次的大罷免，一直都跟公民團體站在一起，呼籲所有市民朋友，「最後一哩路大家一起站出來，726這天一起出來投下同意罷免這張票」。

副總召趙怡翔說，民進黨台北市議會黨團一定會持續做所有公民團體最堅定的後盾，在最後階段一起衝刺。第一場16日晚上在內湖大湖公園舉行，第二場20日在文山區景華公園造勢活動，最後一場則是23日的松信中山場，在榮興花園舉行。另外，黃金週的車掃活動則將一連舉辦5天，自21日開始到25日，一天一罷區，從大安區開始，依序為信義南松山、中山北松山、內湖南港、文山區。

趙怡翔說，透過舉辦一系列造勢活動，希望展現正向力量，大家是為了愛土地愛國家才會進行罷免活動，為什麼全台灣各地在市場曬太陽、被推擠攻擊，因為大家珍惜這個國家，希望國家更好，呼籲所有愛護台灣、珍惜台灣的民眾出來投下同意罷免票。

簡舒培說，總共3場造勢活動希望團結所有台派、愛護台灣的支持者，大家動員起來，互相提醒726用手中的選票挺台灣、捍衛台灣民主自由。

簡舒培表示，3場活動的嘉賓就是罷團，如果不是他們努力不懈把不適任立委的言行跟大家報告，爭取連署選票，不會進階到726的投票。

針對日前出現前總統蔡英文的變造影片，扭曲其意思為支持罷免，疑似是中共勢力介入要吸收罷團再分化？趙怡翔說，假訊息、資訊戰是台灣社會經常遇到的問題，這個敏感時間點會有對岸操作，台灣人民不會感到意外，因此也希望透過這次活動讓市民朋友了解罷免的理性訴求與期待，是最後階段努力的核心。

簡舒培則表示，在最後罷免衝刺時，中國還是會藉由他們所掌握的方式介入選舉、影響大罷免結果，因此還是要互相提醒注意。

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