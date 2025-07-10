艋舺命案「為愛殺人」！18歲小女友在場直擊私刑...恩愛合照曝

▲李男與18歲女友在社群平台曬出恩愛合照，竟為了替女友打抱不平動私刑奪命。（圖／翻攝畫面）

記者邱中岳／台北報導

北市艋舺大道民宅2樓發現一具男屍，警方循線追查在10日兵分多路，抓到主嫌、主嫌女友等在逃6人，事後也追出是男女感情糾紛，主嫌不滿女友被死者糾纏，所以才教唆押人毆打致死，警方發現當天一群人毆打死者時，主嫌的女友也在現場直擊，因此今下午也將人拘回偵訊，共計目前逮捕主嫌情侶檔以及5名少年，共計7人到案。

警方調查，新北市汐止分局警員9日下午2時許，前往北市萬華區艋舺大道查緝毒品依托咪酯（喪屍煙彈）上游，現場發現1名H姓16歲少年，當時少年正在1樓昏昏大睡，被叫醒後開門，警方直接展開搜索，並在少年身上搜出依托咪酯煙彈。

警方到2樓查看，當場發現19歲鄭姓男子遺體，警方也循線查明19歲死者身分，並且通知家屬釐清交友關係，另一部分，也透過監視器掌握當天除了被逮的16歲少年之外，另外還有26歲李姓主嫌、李的18歲許姓女友等6人，今陸續將人拘捕帶回偵訊。

據悉，因為李、鄭2人原本都在新北市宮廟出陣頭，因為李不滿鄭不斷騷擾許姓女友，所以才會叫人將鄭押回艋舺大道的「事務所」痛毆，但卻將人打死，全案依殺人罪嫌偵辦。

李姓主嫌為了替女友打抱不平，竟然夥同小弟將19歲鄭姓男子打死，據悉，李對於許姓女友呵護有加，常常在社群平台上曬出恩愛的合照，連開車也都牽著手，幾乎是形影不離。