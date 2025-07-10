上海餐廳推出菜餚「狗大便炒樹葉」 一份售價235元

▲ 上海一間餐廳老闆突發奇想，把店內的沙茶牛肉取名為「狗大便炒樹葉」，成功吸引了不少關注。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

近日，中國網路上有一名上海網友分享了自己叫外賣時的獨特體驗，原來他在外賣軟體上叫餐，意外發現發現某餐廳列出的菜單上竟有一道菜叫「狗大便炒樹葉」，雖然下面有備註解釋「沙茶牛肉」，但這名網友仍然表示：「被菜單上的菜名深深『震撼』到了。」

照片曝光，很快引起網友轉傳，雖然有網友以為只是老闆在跟外賣平台合作時「隨便輸入的名字」，然而很快就有上海網友表示，自己為了求證，特地親身造訪了這間餐廳，發現就連店內的菜單上，這道菜的名稱都印著「狗大便炒樹葉」。

陸媒《讀秒財經》致電店內工作人員，對方則表示店裡的空心菜炒沙茶牛肉，確實就叫這個名字，並且透露名稱是老闆取的，他也不知道原因。不過他也表示，這道菜在店裡賣得不錯。

對此，不少網友紛紛評論：「原來外面的世界已經這麼癲了。」、「很想知道餐廳的名字啊！有這樣的老闆，餐廳名字是不是更奇怪？」、「荒謬中帶了一絲好笑！」、「很想知道老闆小時候是不是跟狗大便還有沙茶有過一段往事。」還有一名座標上海的網友肯定了老闆為吸睛無所不用其極的戰略：「其實挺好笑的，我會去試試。」

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