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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷團打出「國旗牌」吸中華民國派　投票倒數決勝中間選民與淺藍

▲▼民進黨祕書長林右昌,「護國大遶境」誓師。（圖／民進黨提供）

▲民進黨祕書長林右昌出席「護國大遶境」誓師。（圖／民進黨提供）

記者陳家祥／台北報導

大罷免首波投票將在26日登場，罷團持續進行最後階段的衝刺。對比國民黨下重本拍攝麻將廣告、塑造藍綠惡鬥，罷團要奮鬥的選區多屬國民黨佔優勢的區域，其中，花蓮等地的罷團近來文宣、口號都大打「國旗牌」，展現團結台灣的高度，更是號召中華民國派支持者的具體行動。

罷免投票將於26日登場，罷團在最後關頭除在各自罷區深入鄰里，展現陸戰韌性，也紛紛在有限資源下掛起宣傳看板，並自本月4日集體串連，展開「護國大遶境」，即便因颱風來襲行程有取消及更動，仍未吹散罷免火苗。

民進黨人士指出，以現今國內政治局勢分析，罷團此策略能有效喚起中華民國派的護國意識，促進台灣派、中華民國派走向共融與共榮，呼應罷免是反共的關鍵抉擇，勢能衝高中間選民、淺藍支持者對於同意罷免的投票率。

縱觀目前局勢，面臨罷免的藍委所屬選區，多半都是國民黨有相對優勢的選區，如何號召中間選民、淺藍支持者投下同意票，成為最後關頭決戰課題。

從上週「護國大遶境」活動中可見，遶境車隊經過屬泛藍的花蓮縣議員魏嘉賢位於花蓮市的服務處時，就有民眾舉著「心中有國旗　罷免傅崐萁」等口號看板；同樣系出泛藍的花蓮縣議長張峻也帶領許多支持者在光復鄉的服務處前揮舞國旗力挺罷免傅崐萁。

民進黨人士說，藍營人士與支持者分別拿著國旗站出來，象徵中華民國派對罷免行動的認同表態，這讓罷團氣勢大增。據了解，罷團在僅剩的3周內，也早已擬定「國旗牌」的催票方向。

以全國最受矚目的花蓮罷團為例，過去幾批文宣都有國旗元素，現行上路的宣傳車，也放上孫中山、蔣經國以及國旗的照片，並搭配國旗歌播送，開遍花蓮大街小巷。

出此策略最主要的目的，無非是要讓國人了解，此次罷免不是政黨對決、更不是民進黨選輸翻桌，而是公民反共護台的力量展現，要拉下在立法院推動親共法案、毀憲賣國的不適任立法委員。

對比國民黨撒下龐大政黨資源，拍攝麻將廣告，以戲謔方式嘲諷罷免團體，且訴諸社會、政黨對立，罷團則展現團結台灣的高度及遠謀，號召中華民國派、台灣派大團結，訴諸罷免是反共護台的關鍵抉擇，是愛土地的展現。

在最後關頭，各地罷免團體不約而同打出「國旗牌」的策略，預計能吸引中華民國派國人的認同，進而衝高投票率，距離罷免成功的目標再往前一步邁進。

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