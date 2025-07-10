快訊／葛如鈞轟中華電信任死亡　簡志誠衝回台北澄清：自己刪掉怎有效

記者蘇晟彥／台北報導

藍委葛如鈞 10日召開記者會，直指數發部面對中華電信TLS伺服器憑證遭Google與Mozilla撤銷信任一事，處理態度敷衍、推諉卸責。對此，中華電信 10日緊急召開記者會，董事長簡志誠更是從雲嘉救災現場趕回台北，針對TLS認證一事再次進行嚴厲澄清， 憑證的本質是網站的「合法身分證」，屬於全球性的商業機制，與資訊安全乃至國家安全問題無關，針對葛如鈞在記者會中刪除憑證來做Demo此舉，他也直言，「就像自己把身份證燒掉，這樣怎麼還會有效啊？」

▼簡志誠針對葛如鈞召開記者會一事緊急做出回應，強調「對中華電信商譽已經造成嚴重影響」。（圖／記者蘇晟彥攝）



簡志誠強調，他早上還在雲嘉救災現場，但認為葛如鈞發言已經嚴重影響到中華電信商譽，因此特地趕回台北說明，他強調在先前已經說明清楚， 任何由中華電信核發的憑證，其效力將持續至憑證本身的到期日，不會因為過了7月31日就失效或不被信任。

對此，他重申所有中華電信發出的憑證，在7月31日之後仍然持續有效，沒有失效或信任問題， 憑證的本質是網站的「合法身分證」，屬於全球性的商業機制，與資訊安全乃至國家安全問題無關。簡強調，針對有心人士刻意將網站的有效憑證手動刪除，再宣稱該網站無法連線的作法，官方直指這是誤導，網站刪除憑證後當然無法運作。就像把身份證自己燒掉一樣，當然會失效。

此外，目前政府網站憑證處理進度已經高達99.9%完成度，目前剩下7個網站正在申請流程；商業客戶也超過九成的商業客戶並完成處理，其餘一成客戶尚在申請中，都逐一聯繫詢問是否需要協助更新或申請其他憑證。

簡強調，不斷強調「信任問題」太沈重，對中華電信商譽已經嚴重影響，因此才決定緊急回台北召開說明。