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計程車之狼姦殺14歲美少女　膠帶纏頭如木乃伊成懸案

案發10年後，警方靠凶手的DNA檢體，偵破少女姦殺懸案。示意畫面。（東方IC）

▲案發10年後，警方靠凶手的DNA檢體，偵破少女姦殺懸案。示意畫面。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

2000年9月10日晚間8點多，基隆市警局接到1通報案電話，報案婦人顫抖地說，在長安街附近看到1名少女倒臥草叢中，身體還有餘溫，但已經沒有意識，且頭部被膠帶纏繞，就像木乃伊。員警趕到現場，發現少女衣衫不整，救護人員抵達時，少女瞳孔放大，沒了生命跡象，送醫不治。

警方清查，曹男於2000年到2006年間都在開計程車，而案發時在基隆服務的李姓警官，恰好調任南港分局，他想起當年友人說的夢境，比對曹的口卡照，發現與友人描述的長相十分神似，懷疑他可能是彤彤案的凶手。

曹姓計程車司機（前）見少女頗有姿色，竟心生歹念，將她載往偏僻處性侵。 （示意畫面，AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

▲曹姓計程車司機（前）見少女頗有姿色，竟心生歹念，將她載往偏僻處性侵。

為了確認，警方先以家暴嫌疑人身分，採集曹的唾液，送刑事警察局比對，2週之後，確認曹的DNA與10年前彤彤命案中，死者體內的精子DNA吻合。

命案有了重大突破，警方趕往曹男老家逮人，但他不在家，警方聽說，曹日前曾在台北市大同區遊民收容中心附近出沒，於是前往碰碰運氣，沒想到他正好拿著啤酒罐，一身酒氣朝警方走來，自投羅網。

曹男擔任計程車司機時，犯下超過50起性侵案。示意畫面，圖非當事人。（東森新聞提供）

▲曹男擔任計程車司機時，犯下超過50起性侵案。示意畫面，圖非當事人。

面對詢問，曹異常冷靜，一再重覆說：「10年前的事怎麼會記得！」後來才坦承喝完酒後有性衝動，曾性侵不少女乘客。

為了突破曹男心防，警方出示刑事局的檢驗報告，曹看過後當場認罪，並痛哭失聲，還說這幾年都睡不好，希望法官判他死刑。

曹供稱，他喝酒後就會想發洩，根本沒辦法控制自己的行為，開計程車那幾年間，一共犯下50多起性侵案，包括彤彤姦殺案。

曹男表示，案發當天，他從台北載了1個客人到基隆，回程在七堵載到因下大雨而攔車的彤彤，他見對方頗具姿色，於是將計程車停進樹林，爬到後座，拿出預藏的膠帶封住彤彤的口鼻，不顧對方正逢生理期，性侵得逞，事後他發現彤彤沒有呼吸，嚇了一跳，決定棄屍逃逸。

法院審理後，認定曹男為逞私欲，姦殺未滿14歲的少女，手段凶殘，沒有教化的可能性，將他判處死刑定讞，2015年槍決伏法。

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