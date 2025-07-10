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加工肉吃太多罹2病風險增　醫示警：沒有所謂安全量

記者黃翊婷／綜合報導

民眾或許知道熱狗、香腸等加工肉品吃多了對身體不好，但就算只是少量食用，也有可能增加嚴重慢性病的風險。大腸直腸外科醫師黃郁純表示，食用加工肉類沒有所謂的安全量，「與不食用加工肉類的人相比，每天食用相同數量的加工肉類的人罹患，大腸直腸癌的風險平均至少高出7％」，她建議民眾食用新鮮肉類、避免高溫油炸食物，並且每年定期做大腸鏡檢測。

▲▼香腸,培根,火腿,加工食品。（圖／CFP）

▲香腸、培根都屬於加工肉製品。（示意圖／VCG）

黃郁純在臉書粉專「痔零姊姊 黃郁純醫師 良好生活 I 大腸直腸肛門外科女醫 痔瘡手術」發文，分享近期閱讀學術期刊的心得，她提到，除了熱狗、香腸，臘肉、火腿、培根、午餐肉都屬於加工肉製品，根據《Nature Medicine》（2025）刊載的內容顯示，「研究人員分析60多項先前研究的數據，發現加工肉類及其可能引起的健康併發症的新研究，表明即使少量加工肉類也可能增加嚴重慢性疾病的風險，所以食用加工肉類，沒有所謂的『安全量』。」

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黃郁純提到，在《自然醫學》雜誌的最新研究中，每天食用50克加工肉類的人，與不食用加工肉類的人相比，罹患第2型糖尿病的風險至少高出11％，一根熱狗或香腸差不多就是50克；除此之外，與不食用加工肉類的人相比，每天食用相同數量加工肉類的人，罹患大腸直腸癌的風險平均至少高出7％。

那民眾又該如何預防？黃郁純表示，加工肉中的脂肪與添加物可能引發腸道菌群失衡，進而導致腸道慢性發炎，民眾在飲食上請盡量避免高溫油炸類食物，選擇食用新鮮肉類，並且每年定期做大腸鏡檢測，根據統計，大腸癌早期若受到妥善治療，存活率高達90％以上，況且通過檢查也可以及早發現並切除大腸息肉，預防大腸癌發生。

最近一篇paper真是看得????‍⚕️醫師我心驚膽跳，我們都知道加工肉品熱狗、香腸這類多半會用亞硝酸鹽（sodium nitrite）做為防腐與增色劑使用，而 #亞硝酸鹽...

痔零姊姊 黃郁純醫師 良好生活 I 大腸直腸肛門外科女醫 痔瘡手術發佈於 2025年7月8日 星期二
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