游泳教練太帥！媽媽們搶送小孩上課　網笑：精神都變好了

▲游泳教練因外表帥氣、身材健壯，讓大票媽媽紛紛跟老公搶著送孩子去上課。（翻攝自微博）

圖文／鏡週刊

正值暑假期間，不少家長都會幫小孩規劃假期，而近日大陸杭州一間游泳池爆紅，原來是因為游泳教練長得太帥，讓大票小朋友的媽媽們，搶著幫小孩報名課程，並準時送小孩去上課。

近日大陸微博上瘋傳幾段解暑影片，原來是杭州一間游泳池的游泳教練，每個都超級帥，且身材健壯，讓大票媽媽紛紛跟老公搶著送孩子去上課，且還在圍牆外假意關心小孩，但影片都是在對焦帥氣的鮮肉教練。

▲媽媽們都對焦在帥氣的鮮肉教練。（翻攝自微博）

影片中，一名外型清秀又帥氣的教練，穿著三角泳褲，一覽無遺倒三角的健壯身材，再配上稚氣又帥氣的臉蛋，讓人看得心花怒放；另一位教練身材更好，全身充滿肌肉，胸肌超級大一塊，讓不少媽媽雙眼大吃冰淇淋，意外掀起話題討論。

影片曝光後，大票網友紛紛表示，「假意關心小孩，卻用手機偷拍教練」、「送小孩去游泳，精神都變好了」、「平時都怕太陽曬，去泳池就不怕了！」「請問還有空位可以報名嗎？」「請問有沒有成人班？」「其實媽媽也想學游泳了」。

另外也有網友笑說，「爸爸送幼兒園，看幼幼老師，媽媽送游泳池，看帥氣教練，各有所需，這根本就是精神糧食」。



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