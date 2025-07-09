　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

沈迷手機「沒考上頂大」　陸高中生「遭趕出家門」

記者蔡紹堅／綜合報導

湖南長沙高中生小凱（化名）因沈迷手機，高考成績失常，上不了頂尖大學，遭父母趕出家門。小凱無奈找上媒體爆料，但母親的態度卻相當強硬，直言「找誰都沒用」；父親更是建議小凱出去打工，想辦法找個包吃住的工作。

小凱原本是長郡中學的資優生，曾在模擬考中曾取得超過600分的佳績，有機會挑戰大陸「985」頂尖大學，父母都對他寄予厚望。但在擁有了手機之後，就開始沈迷於手機，導致高考物理類成績只有575分，雖超過湖南一本線約60分，但在高手雲集的長郡中學卻只是墊底。

▼家裡的門鎖密碼被更改，小凱進不了家門。（圖／翻攝河南青年時報）

▲▼沈迷手機「沒考上頂大」　陸高中生「遭趕出家門」。（圖／翻攝河南青年時報）

小凱的父親表示，兒子原本很認真、很努力，但在高二獲得手機之後，就變了一個人，「手機是他拜託母親買給他的，當時還寫了保證書，承諾自己一定會好好學習。」

小凱的母親說，兒子玩手機的時間越來越長，學校早自習時幾乎都躲在廁所玩，晚自習直接消失不見，凌晨也不睡覺刷短影音，導致白天上課昏昏沉沉，成績斷崖式下滑，多次模擬考亮紅燈。

小凱曾在模擬考中曾取得超過600分的佳績，父母對他寄予厚望。然而，隨著對手機的沈迷，小凱的學業逐漸荒廢，成績大幅下滑。儘管他曾向父母承諾“買了手機會好好學習”，並簽下保證書，但最終未能履約。這讓原本對他充滿信任的父母感到極度失望和憤怒。

高考成績公布之後，小凱的父母非常憤怒，將兒子趕出家門，更換家裡門鎖密碼，還切斷了家中的電源與網路，拒絕與兒子進行任何溝通，試圖以此喚醒兒子的責任感。

對此，小凱感到非常無助，於是找上了媒體爆料，希望藉由曝光此事來改變父母。

不過，但父母的態度都相當強硬，尤其是母親，她說，「讀書時你守本分了嗎？哪裡沒有規矩？我們已經跟你講得很清楚了，找任何人都是空的，你真的沒有一點悔改之心，未來我們各自安好，你做你該做的事，我們上我們的班。」

▲▼沈迷手機「沒考上頂大」　陸高中生「遭趕出家門」。（圖／翻攝河南青年時報）

小凱的父親給出三個選擇，第一是留在家裡就要守規矩，絕對服從管教；第二是去縣城找個包吃包住的學徒工作，家裡提供三個月過渡費；第三是去長沙找工作，家裡可以出交通費。

小凱對父母的態度非常不認同，在受訪時表示，「我會羨慕別人的父母，我父母非常的封建傳統，會用極端的方式逼我就範。只要沒有按照他們要求的來，就觸犯了他們哪種所謂的父母威嚴。」

對於未來的規劃，小凱說，「如果有機會的話，我還想重讀，不能重讀的話，我覺得選一個好點的專業也可以。」

此事在網路上引起不少討論，支持父母的一方認為，趁暑假讓孩子去外面打工，體驗一下謀生的艱苦，就知道為什麼要努力；父母供吃供住還供上學，本就有決定權，若不想被管束，就18歲後自謀生路。

支持孩子的一方則認為，斷絕關係屬於「精神暴力」，誰不想望子成龍，要求太高也不行，順其自然，不應該把985視為唯一出路。

也有網友認為父母應更早把手機給孩子，例如在初中（國中）就讓孩子擁有手機，約定好遊玩的時間，暑假讓孩子隨身攜帶手機，早一點習慣手機、鍛鍊好自制力，不然到了大學、出社會，還是要面臨同樣的課題。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
593 3 2297 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
家屬悲痛放手！36歲勇消張敬謙救溺殉職　缺氧腦部嚴重受損
「台北酒駕王」累罰504萬！　禁考駕照33年
還有1勇消加護搶命中　院方：非常擔心缺氧過久
快訊／姊姊確認胸部中7刀亡　妹妹頸部2刀奪命
SUP男死因「呼吸性休克」　遺體發還家屬
快訊／台鐵集集線淹水　開往濁水列車停駛中
快訊／前彰化和美鎮長阮厚爵收賄1208萬　一審重判
台首例ChatGPT成癮症　男愛上AI情人「每天互動600次
極樂高雄！日YTR買春辣妹「深度旅遊」
被爆臉貼富商！仙塔律師「認有科技業男友」4點喊冤

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

沈迷手機「沒考上頂大」　陸高中生「遭趕出家門」

專家指中國生產過剩消費疲弱　屬經濟結構性問題

破億觀看！天王周杰倫「真」開抖音號　半小時吸引百萬粉絲

陸38歲偽娘「紅姐」疑有性病　疾管中心已介入還籲：接觸者快檢查

開冷氣煮飯險滅門！　一家五口緊急送醫

「漢光演習」首日反制台8家實體　陸商務部：蓄意配合台獨列入名單

兩岸青發論壇週五開幕　洪秀柱將應邀出席

制裁8家台灣實體　國台辦嗆「台獨分裂勢力爪牙」

快訊／陸將8家台灣實體列入出口管制　漢翔、中科院入列

92歲老母病危！兄妹竟在醫院打架　二哥：不想讓媽受罪

【哭到腿軟】土城姊妹遺體相驗 父親痛喊：一次帶走2個女兒

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

【戀愛了】 #李珠珢 剪掉仙氣長髮！新造型「俏麗短髮」粉絲讚爆

【烏龜的移動城堡】員林大淹水烏龜直接出航！乘著小窩被迫踏上漂流之旅XD

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

台北戲劇獎／金士傑奪最佳男演員！　劉冠廷施名帥跪著頒獎

刺青男被按喇叭停紅燈理論 見對方「包手」秒道歉：拍謝啦

彰化員林暴雨到處都淹水！到底誰在渡劫……

【翻船瞬間】新店廣興橋救援意外！5警消落水

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

沈迷手機「沒考上頂大」　陸高中生「遭趕出家門」

專家指中國生產過剩消費疲弱　屬經濟結構性問題

破億觀看！天王周杰倫「真」開抖音號　半小時吸引百萬粉絲

陸38歲偽娘「紅姐」疑有性病　疾管中心已介入還籲：接觸者快檢查

開冷氣煮飯險滅門！　一家五口緊急送醫

「漢光演習」首日反制台8家實體　陸商務部：蓄意配合台獨列入名單

兩岸青發論壇週五開幕　洪秀柱將應邀出席

制裁8家台灣實體　國台辦嗆「台獨分裂勢力爪牙」

快訊／陸將8家台灣實體列入出口管制　漢翔、中科院入列

92歲老母病危！兄妹竟在醫院打架　二哥：不想讓媽受罪

MSC因5月有船隻在印度沉遭索賠11億美元還扣船　保賠業者頭痛

歐陽妮妮路邊突下車「1舉動感動張書豪」！尪：快8年了，跟當初愛的她一樣

英王查爾斯接待馬克宏　變「血輪眼」超驚悚！王室澄清：無關癌症

家屬悲痛放手！36歲勇消張敬謙救溺殉職　醫曝缺氧腦部嚴重受損

外甥借錢、領獲利先給錢！警拚命阻詐　台中人6月仍被騙12億

刑法一百條伺候藍委？　王世堅指柯建銘口誤：不評論周玉蔻沒格調節目

曾苦撐當練習生　他撐不下去「轉行進日商」現況超狂！

黃氏兄弟瑋瑋親揭「嘴歪」真相！天生隱疾開刀有風險　高EQ回應惡意抨擊

劉品言、連晨翔登記結婚「樂擁最萌見證人」　隔1月才登記原因曝光

最低7萬入手！台灣首款「真油電動力125機車」開賣　1公升跑65.5KM

【哭到腿軟】土城姊妹遺體相驗 父親痛喊：一次帶走2個女兒

大陸熱門新聞

快訊／陸將8家台灣實體列入出口管制　漢翔、中科院入列

男兌換2萬枚「發黑硬幣」被拒怒投訴　銀行回應：無法說明來源

陸38歲偽娘千人斬成「捉姦名冊」

92歲老母病危！兄妹竟在醫院打架

開冷氣煮飯　一家五口緊急送醫！

陸偽娘交易時遭識破…編出超瞎理由

制裁8家台灣實體　國台辦嗆「台獨分裂勢力爪牙」

3年來最差開局！中國桌球隊男單再次失利

破億觀看！天王周杰倫「真」開抖音號

陸38歲偽娘疑有性病　疾管中心已介入

幼兒園「彩繪顏料」做點心　害233童鉛中毒

中駐義使館已介入！旅行團整車被洗劫

陸外賣補貼大戰　奶茶店最怕「0元購」

陸國防部：台灣一個省哪有國防預算？

更多熱門

相關新聞

台中公務員埋伏公園女廁偷拍　判刑4月

台中公務員埋伏公園女廁偷拍　判刑4月

台中市一名王男到后里森林公園女廁內埋伏，等一名女子如廁後，用手機從隔板空隙偷拍，女子發現後叫男友報警，王男急忙刪除畫面，仍被到場員警扣押手機，發現手機內有30部私密影像。王男於審理時辯稱，是因為公職不順、遭處分才犯案，地院判4月刑期。

辜仲諒聲請變更手機拍照報到地點　法官建議戴腳環

辜仲諒聲請變更手機拍照報到地點　法官建議戴腳環

想換iPhone！她查價格縮了「比我月薪還高」

想換iPhone！她查價格縮了「比我月薪還高」

在家滑手機被雷劈　19歲女被電到失憶

在家滑手機被雷劈　19歲女被電到失憶

再也不用強迫自己放下手機！睡眠博士：這樣滑反而更好睡

再也不用強迫自己放下手機！睡眠博士：這樣滑反而更好睡

關鍵字：

沈迷手機985高考

讀者迴響

熱門新聞

陳柏霖要娶小6歲女團成員庭瑄了！

即／第二名勇消殉職！張敬謙葉克膜搶命無效不治

單親爸為錢下海拍GV「多男激戰」

搜救犬「小鋼砲」意外墜樓離世　領犬員受處分

LINE「12款免費貼圖」限時下載！

別顧看F級側乳！　權恩妃「封神影片」挖出

快訊／上班快改道！　國3事故全線封閉

勇消吳恩碩救人溺水亡　醫師：打35強心針仍宣告不治

殉職勇消吳恩碩「留下年幼兒女」 曾喊：願消防員出入平安

音檔曝光！川普：中國若犯台就把北京炸了

搶票難度榜！4組地獄級藝人「連黃牛都搖頭」

快訊／線狀對流來了　13縣市豪大雨特報

快訊／強對流！　大雷雨襲2縣市

快訊／陸將8家台灣實體列入出口管制　漢翔、中科院入列

大雷雨炸台中！人行道「狂湧黃泥水」變小河

更多

最夯影音

更多

【哭到腿軟】土城姊妹遺體相驗 父親痛喊：一次帶走2個女兒

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

【戀愛了】 #李珠珢 剪掉仙氣長髮！新造型「俏麗短髮」粉絲讚爆

【烏龜的移動城堡】員林大淹水烏龜直接出航！乘著小窩被迫踏上漂流之旅XD

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面