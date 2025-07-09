沈迷手機「沒考上頂大」　陸高中生「遭趕出家門」

記者蔡紹堅／綜合報導

湖南長沙高中生小凱（化名）因沈迷手機，高考成績失常，上不了頂尖大學，遭父母趕出家門。小凱無奈找上媒體爆料，但母親的態度卻相當強硬，直言「找誰都沒用」；父親更是建議小凱出去打工，想辦法找個包吃住的工作。

小凱原本是長郡中學的資優生，曾在模擬考中曾取得超過600分的佳績，有機會挑戰大陸「985」頂尖大學，父母都對他寄予厚望。但在擁有了手機之後，就開始沈迷於手機，導致高考物理類成績只有575分，雖超過湖南一本線約60分，但在高手雲集的長郡中學卻只是墊底。

▼家裡的門鎖密碼被更改，小凱進不了家門。（圖／翻攝河南青年時報）



小凱的父親表示，兒子原本很認真、很努力，但在高二獲得手機之後，就變了一個人，「手機是他拜託母親買給他的，當時還寫了保證書，承諾自己一定會好好學習。」

小凱的母親說，兒子玩手機的時間越來越長，學校早自習時幾乎都躲在廁所玩，晚自習直接消失不見，凌晨也不睡覺刷短影音，導致白天上課昏昏沉沉，成績斷崖式下滑，多次模擬考亮紅燈。

小凱曾在模擬考中曾取得超過600分的佳績，父母對他寄予厚望。然而，隨著對手機的沈迷，小凱的學業逐漸荒廢，成績大幅下滑。儘管他曾向父母承諾“買了手機會好好學習”，並簽下保證書，但最終未能履約。這讓原本對他充滿信任的父母感到極度失望和憤怒。

高考成績公布之後，小凱的父母非常憤怒，將兒子趕出家門，更換家裡門鎖密碼，還切斷了家中的電源與網路，拒絕與兒子進行任何溝通，試圖以此喚醒兒子的責任感。

對此，小凱感到非常無助，於是找上了媒體爆料，希望藉由曝光此事來改變父母。

不過，但父母的態度都相當強硬，尤其是母親，她說，「讀書時你守本分了嗎？哪裡沒有規矩？我們已經跟你講得很清楚了，找任何人都是空的，你真的沒有一點悔改之心，未來我們各自安好，你做你該做的事，我們上我們的班。」

小凱的父親給出三個選擇，第一是留在家裡就要守規矩，絕對服從管教；第二是去縣城找個包吃包住的學徒工作，家裡提供三個月過渡費；第三是去長沙找工作，家裡可以出交通費。

小凱對父母的態度非常不認同，在受訪時表示，「我會羨慕別人的父母，我父母非常的封建傳統，會用極端的方式逼我就範。只要沒有按照他們要求的來，就觸犯了他們哪種所謂的父母威嚴。」

對於未來的規劃，小凱說，「如果有機會的話，我還想重讀，不能重讀的話，我覺得選一個好點的專業也可以。」

此事在網路上引起不少討論，支持父母的一方認為，趁暑假讓孩子去外面打工，體驗一下謀生的艱苦，就知道為什麼要努力；父母供吃供住還供上學，本就有決定權，若不想被管束，就18歲後自謀生路。

支持孩子的一方則認為，斷絕關係屬於「精神暴力」，誰不想望子成龍，要求太高也不行，順其自然，不應該把985視為唯一出路。

也有網友認為父母應更早把手機給孩子，例如在初中（國中）就讓孩子擁有手機，約定好遊玩的時間，暑假讓孩子隨身攜帶手機，早一點習慣手機、鍛鍊好自制力，不然到了大學、出社會，還是要面臨同樣的課題。