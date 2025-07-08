台灣天籟國際發光！臺北復興中學合唱團勇奪2025歐洲合唱大賽國際金獎

▲臺北復興中學合唱團勇奪2025歐洲合唱大賽國際金獎（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

在北歐的天空下，來自台灣的歌聲獲得國際肯定！臺北市私立復興實驗高級中學中學合唱團在丹麥舉行的「2025第六屆歐洲合唱大賽暨國際合唱大獎賽」（6th European Choir Games & Grand Prix of Nations Aarhus 2025），拿下GP1組金獎的殊榮。復興中學藝文中心主任劉雅文表示，孩子們近一年的努力在國際舞台上獲得獎項，這一刻的榮耀，是對他們不懈努力最好的回報。

此次的歐洲合唱大賽暨國際合唱大獎賽是在2025年6月28日至7月6日舉行，地點位於丹麥第二大城奧胡斯（Aarhus），計有來自全球35個國家、約130支合唱團、超過6,000名參與者同場競技。復興合唱團以精湛的演出，詮釋《Gloria》、《Nenne Negoro No》、《The Star Dance of Elysium》以及台語民謠《丟丟銅仔》，不僅技術層面獲得金獎殊榮，也贏得現場觀眾的熱烈掌聲。

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合唱團指揮李沛絨老師表示，這場比賽讓團員有機會親眼見識世界各地優秀的合唱隊伍，不只是技術交流，更是文化的激盪，「孩子們跳脫教室與課業的框架，在觀摩與演唱中擴展視野，學習如何用歌聲與世界對話，這不只是一場比賽，更是一場深刻的學習與蛻變。」

值得一提的是，除了正規賽事，復興合唱團也受邀參加主辦單位安排的友誼音樂會，於奧胡斯市中心一座高空花園的屋頂舞台演出。在與其他國家的合唱團隊互動之際，當熟悉的台語歌謠《丟丟銅仔》響起，來自台灣的聲音在異國天空中迴盪，感動現場觀眾，也讓世界聽見了台灣年輕世代的文化自信與藝術實力。